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Перспективи безрадісні: британський експерт розповіла, коли закінчиться війна

Єлизавета Бельмас
29 грудня 2023, 22:13
Західні аналітики все більше схиляються до того, що результат війни вирішиться не на полі бою.
Британський експерт розповіла, коли закінчиться війна
Британський експерт розповіла, коли закінчиться війна / колаж: Главред, фото: командування ОС ЗСУ

Зовсім скоро Україна увійде в третій рік війни, однак лінія фронту при цьому вже досить давно залишається незмінною. При цьому наступний рік може змінити хід війни, такі думки озвучили BBC кілька західних експертів.

Єдиний вихід - переговори

Військовий експерт Барбара Занчетта з Королівського коледжу Лондона називає перспективи війни безрадісними, особливо в порівнянні з груднем 2022 року. За її словами, президент Росії має у 2023 році сильніші політичні позиції.

Також вона додала, що ситуація на полі бою залишається неоднозначною і, швидше за все, результат залежить від політичних рішень, які будуть прийняті далеко від лінії фронту. Наприклад, у Вашингтоні та Брюсселі.

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Разом з тим вона висловила побоювання, що коливання Заходу в єднанні щодо підтримки України дають Путіну більше сміливості.

"Враховуючи, що нерішучість заходу підбадьорює Росію, в якій не варто очікувати держперевороту або проблем зі здоров'ям у Путіна, що ведуть до його кончини, єдиним передбачуваним виходом виглядає врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Переговорів, від яких обидві сторони продовжують відмовлятися", - констатувала вона.

Найбільш руйнівна кампанія з часів 20 століття

У той же час колишній генеральний директор Королівського інституту оборонних досліджень Майкл Кларк сказав, що хід війни 2023 року перевів її в індустріальну епоху того типу війни, який світ бачив у 20 столітті.

Індустріальна війна змушує переводити економіку до пріоритетного виробництва військових засобів, в результаті чого оборонний бюджет Росії став в три рази більше з 2021 року.

За словами Кларка, 2024 рік проявить, хто виявиться більш готовим задовольнити ненаситні вимоги цієї індустріальної війни: Корея з Росією або Захід з Україною.

"Все це робить війну в Україні найтривалішою і руйнівною кампанією з усіх, які Європа бачила з середини минулого століття. Але по суті 2024 рік виглядає роком консолідації - і для Києва, і для Москви", - сказав він.

Ситуація в Україні

В результаті удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", ймовірно, українським військовим вдалося ліквідувати 74 російські моряки. Про це повідомив Центр національного опору.

Також, російські окупанти вдарили крилатою ракетою по місту Сміла у Черкаській області. Внаслідок цього пошкоджено понад півсотні приватних будинків. Про це заявив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Крім іншого, президент України Володимир Зеленський здійснив раптовий візит до міста Авдіївка (Донецька область) , в якому вже кілька місяців йдуть жорстокі бої між українською армією і військами російських окупантів.

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війна в Україні
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