УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу Коханівського

Ангеліна Підвисоцька
10 червня 2024, 21:12
187
Микола Коханівський став на захист України ще у 2014 році.
Николай Коханивский
На фронті загинув Микола Коханівський / Колаж: Главред, фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН

На фронті загинув відомий український командир та засновник українського добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський з позивним "Буревій". Про це заявив командир екіпажу в Медичному добровольчому батальйоні "Госпітальєри" Олег Магдич.

Він прямо заявив, що втомився втрачати своїх побратимів. Згодом він опублікував пост про загибель Коханівського, який, свого часу, був його комбатом.

"В лютому 22 року він прийняв нашу роту добровольців в лави Добровольчого батальйону ОУН, "заприсяжив" наш взвод прямо на бойових позиціях в Лютежі. Потім були бої на Донеччині. Нехай спочиває в Бозі брат у Христі, командир та справжній українець. Честь, друже Буревій!" - написав він.

відео дня
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН
  • Микола Коханівський загинув на фронті
    Микола Коханівський загинув на фронті фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН

Семен Семенченко також підтвердив загибель Коханівського. Він зазначив, що познайомився з героєм ще влітку 2014 року у Бахмуті.

"Ми п'ять років зустрічалися на судах у добровольців, а у 2021 роцi він зі Степаном Хмарою намагалися брати на поруки вже мене. У 2022 році, коли почалася "повномасштабка", хлопці з Донбасу влилися в батальйон "ОУН" і захищали Київ, а після мого звільнення були прикомандовані до ГУР і намагалися створити окремий штурмовий підрозділ", - написав він.

"Буревій" загинув на Харківщині під Вовчанськом.

На війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Назарій був одим із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і повернувся знову у військо.

Також Главред писав про загибель на передовій українського спортсмена-важковаговика, чемпіона Європи, учасника Олімпійських ігор Олександра Пелешенка. Хлопцю було 30 років. Він був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи (2016 і 2017 роки), учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики, де посів 4 місце (2016).

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу Коханівського

Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу Коханівського

21:12 Україна
"Сотні членів екіпажу": у Баренцовому морі загорівся корабель РФ "Адмірал Левченко"

"Сотні членів екіпажу": у Баренцовому морі загорівся корабель РФ "Адмірал Левченко"

21:03 Світ
В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом

19:43 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Це мій дім : Філіп Кіркоров відмовився від дітей 30291

"Це мій дім": Філіп Кіркоров відмовився від дітей

В Ізраїль не збирається: Алла Пугачова із сім'єю залишає Кіпр - що сталося 8725

В Ізраїль не збирається: Алла Пугачова із сім'єю залишає Кіпр - що сталося

Здача Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках 2319

"Здача" Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках

У морзі пропонували мільйон : батько Жанни Фріске розповів, що сталося після смерті співачки 2254

"У морзі пропонували мільйон": батько Жанни Фріске розповів, що сталося після смерті співачки

Останні новини

21:50

"Він ніякий": путіністка Валюха зі "Сватів" зірвалася на Володимира Зеленського

21:46

Майже всі роблять катастрофічну помилку: як правильно ставити свічки в церквіВідео

21:35

Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили

21:14

Смачніше не буває: "королівське" варення з черешні – неможливо відірватисьВідео

21:12

Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу КоханівськогоФото

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:03

"Сотні членів екіпажу": у Баренцовому морі загорівся корабель РФ "Адмірал Левченко"

20:42

Валерій Меладзе став дідусем - перші подробиці

20:23

Чому Путін летить у КНДР?Відеоблоги

19:56

Багато водіїв навіть не здогадуються: для чого потрібні ребристі смуги на дорозіВідео

Реклама
19:43

В Україну йде похолодання: регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом

19:32

Більш ніж за півроку: полковник СБУ розкрив реальні масштаби мобілізації

19:21

Графіки вимкнення світла 11 червня: електроенергію вимикатимуть майже цілий день

19:10

Поразка, якої боїться ПутінПогляд

18:57

Вийшов на сцену з милицею: 51-річний Ахтем Сеітаблаєв налякав зовнішнім виглядом

18:36

Смачно та корисно: як зробити пастилу вдома – неймовірно простий рецептВідео

18:28

Під завалами знаходяться люди: РФ вдарила по будинках у ХарковіФото

18:27

"Рижівка - в сірій зоні": в ЗСУ зробили заяву щодо появи кадирівців на Сумщині

18:16

Пожежу на позиціях С-300 в Криму зафіксував супутник: опубліковано знімки

18:02

Обстріли та прориви ДРГ: у ДПСУ пояснили, що відбувається біля кордонів на Сумщині

17:44

Одне з найбільших міст України без світла: почались аварійні вимкнення

Реклама
17:42

Як завести машину яка не заводиться: простий метод здивує досвідчених водіївВідео

17:42

Розбита і виснажена Надя Дорофєєва поскаржилася на здоров'я

17:37

Без складної математики: один лайфхак зробив сотні користувачів TikTok багачами

17:15

Цю помилку роблять найчастіше: головна хитрість, як правильно варити кукурудзуВідео

17:12

Відправка інструкторів до України: політолог оцінив загрозу війни між РФ і НАТО

17:10

Підвищення тарифу на світло не покрило ринкової ціни електрики - Шмигаль

16:57

Бої за Часів Яр: ворог штурмує на двох напрямках біля головної лінії оборони

16:47

5 суворих заборон: що не можна робити 11 червня, щоб не почалася "чорна смуга"

16:28

Ураження десантного корабля РФ в Азовському морі: в ЗСУ відреагували

16:21

Для чого потрібен маленький отвір на навісних замках

16:12

Окупанти відтягують С-300 подалі від кордону, а ЗСУ готують удари по РФ авіацією

15:59

Чорноморський флот загнали в кут: ЗСУ відкривають новий фронт на морі - Newsweek

15:52

Чим обприскати капусту від білокрилки: простий засіб з аптеки врятує ваш урожайВідео

15:45

ЗМІ: У керівника внутрішньої безпеки ДПСУ знайшли 13 земельних ділянок, нову квартиру і Tesla

15:44

Путін скаженіє після ураження "гордості" авіації РФ: в ГУР розповіли про удар по Су-57

15:35

Ірина Горова проговорилася про новий роман та інтимне життя з бойфрендом

15:18

Смертельна провокація РФ на Сумщині: в Генштабі розповіли про ситуацію в Рижівці

15:07

У РФ видали маячню з приводу ударів по F-16 на аеродромах за кордоном

15:03

Залп ATACMS по Криму: підірвано ЗРК С-300 РФ, є "двохсоті" і поранені - ЗМІ

14:47

Це врятує ваш урожай: що потрібно зробити, щоб огірки не були гіркимиВідео

Реклама
14:46

Сунуть потужні дощі і зливи: синоптик попередила, які регіони "накриє" негода

14:41

Козловський розповів, хто став його кумом і кумою

14:18

Путін заявив про нову війну в Європі: ексочільник ЦРУ попередив про цинічні плани РФ

14:17

Вантажівка з "військовими" номерами прорвала кордон: в Угорщині затримали 32 українцівФото

13:57

"Знову не в ті двері": путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці

13:54

ЗСУ взяли багато полонених: у Мережі розповіли про розгром росіян під Вовчанськом

13:47

Скільки потрібно варити яйця некруто: як отримати смачну та корисну їжуВідео

13:39

"Дуже скоро": Кейт Міддлтон зробила важливу заяву

13:29

Москва не може компенсувати втрати: ворог "переключився" на найманців з Африки

13:27

Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти