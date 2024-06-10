Загинув в окопі: росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу Коханівського

Микола Коханівський став на захист України ще у 2014 році.

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На фронті загинув Микола Коханівський / Колаж: Главред, фото: facebook/Добровольчий Батальйон ОУН

На фронті загинув відомий український командир та засновник українського добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський з позивним "Буревій". Про це заявив командир екіпажу в Медичному добровольчому батальйоні "Госпітальєри" Олег Магдич.

Він прямо заявив, що втомився втрачати своїх побратимів. Згодом він опублікував пост про загибель Коханівського, який, свого часу, був його комбатом.

"В лютому 22 року він прийняв нашу роту добровольців в лави Добровольчого батальйону ОУН, "заприсяжив" наш взвод прямо на бойових позиціях в Лютежі. Потім були бої на Донеччині. Нехай спочиває в Бозі брат у Христі, командир та справжній українець. Честь, друже Буревій!" - написав він.

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Семен Семенченко також підтвердив загибель Коханівського. Він зазначив, що познайомився з героєм ще влітку 2014 року у Бахмуті.

"Ми п'ять років зустрічалися на судах у добровольців, а у 2021 роцi він зі Степаном Хмарою намагалися брати на поруки вже мене. У 2022 році, коли почалася "повномасштабка", хлопці з Донбасу влилися в батальйон "ОУН" і захищали Київ, а після мого звільнення були прикомандовані до ГУР і намагалися створити окремий штурмовий підрозділ", - написав він.

"Буревій" загинув на Харківщині під Вовчанськом.

На війні загинув 21-річний військовий парамедик "Азову" Назарій Гринцевич з позивним "Грінка". Назарій був одим із наймолодших оборонців "Азовсталі", отримав поранення, пройшов полон і повернувся знову у військо.

Також Главред писав про загибель на передовій українського спортсмена-важковаговика, чемпіона Європи, учасника Олімпійських ігор Олександра Пелешенка. Хлопцю було 30 років. Він був заслуженим майстром спорту України, дворазовим чемпіоном Європи (2016 і 2017 роки), учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики, де посів 4 місце (2016).

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