Не дає спокою Бандера: у Польщі поставила свої умови для вступу України в ЄС

Міністр оборони Польщі порівняв вшанування ОУН та УПА з глорифікацією хорватських усташів і маршала Петена.

https://glavred.net/politics/ne-daet-pokoya-bandera-v-polshe-postavila-svoi-usloviya-dlya-vstupleniya-ukrainy-v-es-10783955.html Посилання скопійоване

У Польщі знову зробили жорстку заяву про вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: polsatnews.pl, ОП, pixabay.com

відео дня

Головне з новини:

Польща знову пов'язала вступ України до ЄС із Бандерою

Косіняк-Камиш вимагає вибачень за Волинську трагедію

Віцепрем'єр не вірить у членство Києва найближчими роками

Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі, голова Польської народної партії Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не отримає членства в Європейському Союзі, поки не змінить ставлення до історії ОУН та УПА. Заяву політик зробив в інтерв'ю Wiadomości.

Свою позицію керівник польського Міноборони вибудував на історичних аналогіях з іншими державами, які або вже пройшли шлях до Брюсселя, або досі живуть із важким воєнним минулим.

"Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери. Хорвати, якби глорифікували усташів, теж не увійшли б до Європейського Союзу. У Федеративній Республіці Німеччині сьогодні не глорифікують командирів Другої світової війни, навіть тих, які були солдатами, а не злочинцями. У Франції маршалу Петену сьогодні не ставлять пам'ятників", - заявив Косіняк-Камиш.

Три вимоги від Варшави

Перелік претензій до Києва польський політик розділив на три складові - від юридичних оцінок подій 1943 року до цілком практичних кроків на місцях, де загинули цивільні. На переконання віцепрем'єра, українська сторона має офіційно назвати Волинську трагедію геноцидом і перепросити поляків.

"Гинули невинні люди лише за те, що були поляками. Другим питанням є вшанування пам'яті. Важко не очікувати, що якщо солдати Вермахту мають свої могили, польські жертви повинні мати хрест, перед яким можна запалити лампадку. Третім пунктом є прощення", - сказав віцепрем'єр.

Прогноз щодо переговорів про вступ України до ЄС

Оптимізму щодо швидкого розширення ЄС Косіняк-Камиш не висловив: він не вірить, що Україна ввійде до Союзу впродовж найближчих років, а сам переговорний процес, за його оцінкою, триватиме ще "багато років".

Для очільника польського оборонного відомства це не перша подібна заява - до постаті Степана Бандери та до теми Волині він повертається в публічних виступах регулярно.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Які причини скандалу з Польщею - думка експерта

Історик і колишній голова Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович прокоментував зростання антиукраїнських настроїв у польській політиці в інтерв’ю Главреду. За його словами, нинішня ситуація є наслідком тривалого процесу, під час якого польські політики формували відповідні наративи в суспільстві.

"Тому що протягом близько 20 років польські політики насичували польське суспільство антиукраїнськими наративами, сформованими навколо міфічної концепції про геноцид, організований українськими націоналістами. І зараз вони із задоволенням пожинають плоди цієї антиукраїнської істерії, яка дає їм можливість отримувати політичні дивіденди", - пояснив він.

Водночас В’ятрович зазначив, що змінити ситуацію з українського боку неможливо, оскільки вона залежить від внутрішніх процесів у Польщі. На його думку, позитивний вплив можуть мати лише ініціативи польського суспільства, зокрема спільні заяви релігійних інституцій та інші діалоги між церквами та громадськими середовищами.

Відносини між Україною та Польщею - новини за темою

Як повідомляв Главред, Польща вперше оприлюднила дані про військову допомогу Україні з 2022 року. Загальна вартість підтримки у 2022-2023 роках склала 15 млрд злотих, у 2024 році - ще 1,5 млрд.

Також Польща вирішила утилізувати 14 винищувачів МіГ-29 замість передачі їх Україні. Як повідомляє Defense Express, причиною став зрив домовленостей щодо обміну літаків на українські технології у сфері дронів і ракет.

Водночас президент Польщі Кароль Навроцький раніше заявив про необхідність розглянути питання щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Згодом президент України повернув орден "Новою Поштою".

Вас може зацікавити:

Про персону: Владислав Марцін Косіняк-Камиш Владислав Марцін Косіняк-Камиш (нар. 10 серпня 1981) - польський лікар і політик.

Голова Польської народної партії (PSL), з 2015 року, міністр сім'ї, праці та соціальної політики в урядах Дональда Туска та Еви Копач в 2011-2015 роках.

У 2020 році був кандидатом у президенти Польщі.

У 2023 році отримав портфель віцепрем'єра та міністра оборони в третьому уряді Туска.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред