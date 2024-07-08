Бандеру та Коновальця планують перепоховати - де і для чого

Провідників ОУН та УПА планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

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Бандеру та Коновальця можуть перепоховати / колаж: Главред фото: УНІАН

Провідників Організації українських націоналістів Євгена Коновальця та Степана Бандеру можуть перепоховати у Київській області на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про таку перспективу розповів заступник директора держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Старущенко в інтерв'ю "Главкому".

"У нас є такі наміри. Плануємо перенести останки тіла одного з представників ОУН-УПА на територію Національного меморіального військового кладовища", - заявив директор НМВК.

Проте, є певні проблеми, адже більшість родичів Степана Бандери проживають за кордоном та побоюються, що його могилу можуть понівечити вандали. Не дивлячись на те, що цвинтар оснащений охороною та системами відеонагляду, родичі знаменитих українців сумніваються, що це завадить вандалам, які захочуть осквернити пам'ять борців за незалежність Україні.

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Степан Бандера Степан Бандера - український політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху. Він народився 1 січня 1909 року. У лютому 1940 року він став очільником фракції ОУН(б), у 1947 році очолив Провід Організації Українських Націоналістів. Борець за незалежність України у ХХ столітті. Був одним з ініціаторів проголошення Акту про відновлення Української держави після окупації Львова нацистами у 1941 році. У 1942-44 роках був ув'язненим у німецькому концтаборі. У 1959 році був убитий в Мюнхені радянським агентом Богданом Сташинським.

Старущенко додав, що якщо родини видатних українців дадуть згоду на перепоховання, Україна зробить усе можливе, щоб забезпечити надійний захист могилам провідників ОУН-УПА.

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