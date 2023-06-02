Без "потьомкінського миру" для РФ: у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни

Справедливий мир включає територіальну цілісність України, підкреслив Ентоні Блінкен.

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Ентоні Блінкен спрогнозував варіант завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Справедливий і тривалий мир для України не передбачає поступок українських територій окупантам РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

На його думку, справедливий і тривалий мир включає територіальну цілісність України, репарації з боку Росії і відповідальність за військові злочини. Високопоставленого американського чиновника цитує Washington Post.

Разом з тим він упевнений в тому, що варіанти з припинення вогню або поступок українських територій, а також сценарій "земля в обмін на мир" – перспективи, які будуть представляти "потьомкінський мир".

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"Припинення вогню, яке просто заморозить існуючі лінії на місці – і дозволить Путіну закріпити контроль над територією, яку він захопив, відпочити, переозброїтися і знову атакувати – не є справедливим і тривалим миром", – упевнений держсекретар США.

За його словами, такий варіант легітимізує захоплення території РФ, а також винагородить агресора і покарає жертву.

Сполучені Штати підтримають переговори, "якщо і коли Росія буде готова працювати заради справжнього миру", уточнив він.

"Разом з Україною і союзниками і партнерами ми були б готові до більш широкої дискусії про європейської безпеки, яка сприяє стабільності і прозорості і зменшує ймовірність майбутніх конфліктів", – додав Блінкен.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

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