Без "потьомкінського миру" для РФ: у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни

Справедливий і тривалий мир для України не передбачає поступок українських територій окупантам РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
На його думку, справедливий і тривалий мир включає територіальну цілісність України, репарації з боку Росії і відповідальність за військові злочини. Високопоставленого американського чиновника цитує Washington Post.
Разом з тим він упевнений в тому, що варіанти з припинення вогню або поступок українських територій, а також сценарій "земля в обмін на мир" – перспективи, які будуть представляти "потьомкінський мир".
"Припинення вогню, яке просто заморозить існуючі лінії на місці – і дозволить Путіну закріпити контроль над територією, яку він захопив, відпочити, переозброїтися і знову атакувати – не є справедливим і тривалим миром", – упевнений держсекретар США.
За його словами, такий варіант легітимізує захоплення території РФ, а також винагородить агресора і покарає жертву.
Сполучені Штати підтримають переговори, "якщо і коли Росія буде готова працювати заради справжнього миру", уточнив він.
"Разом з Україною і союзниками і партнерами ми були б готові до більш широкої дискусії про європейської безпеки, яка сприяє стабільності і прозорості і зменшує ймовірність майбутніх конфліктів", – додав Блінкен.
Ймовірні терміни завершення війни
Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.
"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.
Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.
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