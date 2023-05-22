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Шість президентів з Африки прибудуть в Україну з "місією миру" заради зерна з України та добрив з РФ

Анна Ярославська
22 травня 2023, 12:32 оновлено 22 травня, 12:40
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Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти африканську делегацію.
Володимир Зеленський, зерно
Війна серйозно обмежила експорт зерна з України до Африки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У червні 2023 року Україну та Росію планує відвідати делегація з шести африканських президентів з "миротворчою місією". Вони хочуть наростити експорт зерна з України та домовитися про експорт добрив з країни-агресора Росії. Йдеться про президентів Південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Як розповів перемовник Жан-Ів Олів'є в інтерв'ю Associated Press, делегація з шести африканських лідерів хоче "ініціювати мирний процес", а також "порушити гостре питання про те, як можна заплатити Росії, яка знаходиться під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких відчайдушно потребує Африка".

За його словами, африканські лідери також планують обговорити, як наростити експорт зернових вантажів з України в умовах війни та можливість обміну полоненими.

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Повідомляється, що Олів'є впродовж шести місяців працював над організацією цих переговорів. Олів'є прибув до Москви й також поїде до Києва на зустрічі з високопоставленими чиновниками, щоб опрацювати "логістику" майбутніх переговорів. За його словами, шість африканських президентів, ймовірно, будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі.

Олів'є також додав, що ці переговори схвалили в США, ЄС, ООН, Африканський Союз і Китай, а президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін погодилися прийняти африканську делегацію.

Зазначимо, ключовою відправною точкою для Африки є зерно і добрива. Війна серйозно обмежила експорт зерна з України та добрив з Росії, що загострило глобальну продовольчу безпеку та голод. Африка була одним з найбільш постраждалих континентів.

Минулого тижня Росія погодилася на двомісячне продовження угоди, яка дозволяє Україні відправляти зерно через Чорне море в інші країни світу, і шість африканських президентів хотіли б, щоб ця угода була продовжена.

Російські добрива не перебувають під міжнародними санкціями, але США і деякі західні країни наклали санкції на російські вантажні судна.

Доступ Росії до SWIFT також обмежений санкціями, внаслідок чого африканським країнам важко замовляти і оплачувати критично важливі добрива.

"Нам потрібно буде мати вікно, через яке SWIFT буде уповноважений для цього конкретного пункту... Це буде на столі переговорів, і ми сподіваємося, що в такому випадку ми отримаємо підтримку росіян по зерну з України, і ми отримаємо підтримку українців, щоб знайти можливості для платежів і поставок російських добрив", - сказав Олів'є.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

13 березня в Росії заявили, що" зернову угоду " буде продовжено на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали.

Росія заявляла про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

Дивіться відео про те, що чекає на Путіна, якщо він порушить умови "зернової угоди":

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