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Путіна можуть заарештувати на саміті БРІКС в ПАР - Sky News

18 березня 2023, 11:41
Володимир Путін планує взяти участь у саміті БРІКС у Дурбані.
Путина
Володимир Путін / Скріншот

У Південно-Африканській Республіці (ПАР) може відбутися арешт президента Росії Володимира Путіна.

На серпень може бути запланований візит російського диктатора на саміт БРІКС (міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР - ред.), повідомляє Sky News.

За даними російських пропагандистів, Путін планує взяти участь в саміті БРІКС в Дурбані в серпні цього року.

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Відзначається, що Південно-Африканська Республіка входить до числа 122 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов'язок забезпечити виконання ордера на арешт.

Це створює додаткові дипломатичні труднощі для Москви, однак, як наголошується в повідомленні, навіть якби диктатор вирішив приїхати, "перспектива того, що приймаючий президент країни Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести Путіна в наручниках, вважається дуже віддаленою".

Раніше, в 2015 році, ПАР відмовилася заарештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

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