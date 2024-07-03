В Україні значно подорожчає бензин: невтішний прогноз про ціни на АЗС

Вже цього року на автозаправках значно подорожчає бензин, адже вкотре збільшиться ціна на акциз.

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В Україні підвищать ціни на бензин / колаж: Главред фото: pixabay, Українська енергетика

Уже з 1 вересня в Україні можуть почати діяти нові акцизи на бензин. Внаслідок цього ціна на топливо на АЗС підвищиться. Про це повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у себе на Facebook.

"За проєктом закону, який уже пройшов перше читання в парламенті, підвищення ставок акцизів мало відбутися 1 липня, проте документ ще не пройшов друге читання і, відповідно, його не підписав президент. Основна причина відстрочення – відсутність єдиної позиції щодо розміру акцизної ставки на скраплений газ", - зазначив Куюн. відео дня

Основною причиною прийняття такого законопроєкту є поступове збільшення акцизів на бензин, згідно директиви №2003/96/ЄС.

Відтак, як повідомив Куюн, вже з 1 вересня акцизний податок може збільшитися наступним чином:

на бензини – із поточних 213,5 до 359 євро за 1000 л;

на дизель – із поточних 139,5 до 330 євро;

на скраплений газ – з поточних 52 до 70 євро (може бути до 277 євро в основній редакції).

Експерти вважають, що у наступні роки ціна на бензин та дизель зростатиме не стрімко - в середньому на 1,5 грн за 1 літру в рік.

Проблеми з паливом у росіян через війну в Україні

Нагадаємо, у росіян через атаки ЗСУ по об'єктах НПЗ різко зросла потреба у пальному на фронті. Раніше у РФ ввели заборону на вивезення бензину.

На тлі ударів України по нафтопереробних заводах Росії Москва звернулася до Казахстану, попросивши поставити РФ 100 тисяч т бензину в разі його дефіциту.

Несприятливі погодні умови та удари українських безпілотників стали причиною падіння до мінімуму морських поставок сирої нафти з Росії майже за два місяці.

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