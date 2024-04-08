Удари України по НПЗ окупантів: Росія просить Казахстан допомогти

У Росії вже запроваджено заборону на експорт бензину. Трейдери прогнозують розширення заборони, якщо ситуація в Росії погіршиться.

https://glavred.net/ukraine/udary-ukrainy-po-npz-okkupantov-rossiya-prosit-kazahstan-pomoch-10556357.html Посилання скопійоване

Україна регулярно атакує НПЗ росіян / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, соцмережі

На тлі ударів України по нафтопереробних заводах Росії Москва звернулася до Казахстану, попросивши поставити РФ 100 тисяч т бензину в разі його дефіциту.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у розмірі 100 тисяч т бензину, готового до постачання в Росію.

Угоду щодо використання паливних запасів для РФ уже погоджено. Офіційно Астана існування такої угоди заперечує.

відео дня

Наразі у Росії в Казахстані 307,7 тисячі т АІ-92, 58 тисяч т - АІ-95. Запаси дизельного палива склали 435 300 тонн дизпалива і 101 тисячу т авіапалива.

У матеріалі йдеться, що допомогти з бензином погодилася і Білорусь.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по НПЗ Росії - наслідки для країни-агресора

Згідно з інформацією Reuters, станом на кінець березня атаки дронів ЗСУ вивели з ладу близько 14% російських потужностей з первинної нафтопереробки. Поки що російська влада заявляє, що ситуація на внутрішньому паливному ринку стабільна і запаси досить великі.

Але збої в роботі нафтопереробних заводів змусили країну-агресорку імпортувати паливо. Москва запровадила заборону на експорт бензину терміном на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострій нестачі палива, хоча вона не поширюється на Євразійський економічний союз, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими у РФ укладено контакти.

Однак трейдери прогнозують розширення заборони, якщо ситуація в Росії погіршиться.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред