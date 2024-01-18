РФ вдарила по Херсону, Чугуєву, Сумам, Дніпропетровщині: є руйнування та постраждалі

Російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Були "прильоти".

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Сили ППО знищили 22 ворожих дрона / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, ДСНС

Увечері 17 січня і в ніч на 18-те російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. Більшу частину безпілотників вдалося збити силам ППО. Але були і "прильоти". Є руйнування і постраждалі.

Удар по Чугуєву

Близько 22:30 в середу, 17 січня, російські війська вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ по Харківщині. Удари припали на Чугуїв.

Як розповіли у Повітряних силах ЗСУ, ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу.

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В результаті обстрілу загинула 62-річна жінка - вона працювала оператором котельні, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, травми отримали 63-річний чоловік і 45-річна жінка. Вони госпіталізовані, стан - середньої тяжкості. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу надали на місці.

Атака РФ на Суми

Пізно ввечері 17 січня внаслідок падіння уламків від збитого ворожого БПЛА сталося руйнування технічного приміщення в Сумах. Загорілися дві вантажівки.

"Рятувальники оперативно ліквідували виявлені осередки загоряння і запобігли подальшому поширенню вогню.

Дивіться відео - У Сумах рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки:

У Сумах рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки / Фото: СНС

Удар по Херсону

Ворог зумів влучити по житлових кварталах Херсона. У місті пошкоджено багатоповерхівки, поранено жінку.

Крім того, було і влучання по агропідприємству в Бериславській громаді Херсонської області. Обійшлося без постраждалих, повідомили у Силах оборони півдня.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Обстріл Дніпропетровщини

У Павлоградському районі уламки збитого БПЛА впали на територію фермерського господарства.

"Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищено одну споруду. У двох - побито дахи", - розповів про наслідки атаки

голова ОВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки на Миколаївщину

17 січня під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони з відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БПЛА, у Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства.

"Постраждалих немає", - повідомив глава ОВА Віталій Кім.

Як повідомляв Главред, в ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряна оборона змогла знищити 22 ворожі цілі з 33-х.

Окупанти запускали безпілотники з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії. Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

ППО працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, в ніч на 17 січня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двадцятьма дронами "Shahed-136/131".

Уламками кількох збитих дронів і вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини, приватні автомобілі городян в Приморському районі Одеси.

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