В Україні зростуть тарифи на світло: у Міненерго назвали причину здорожчання

Через атаки РФ по енергетиці Україна втратила великий об'єм генеруючих потужностей.

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У Міненерго анонсували підвищення тарифів на світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністерство енергетики розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію. Наразі рішення ще не прийняло, проте ведуться відповідні розрахунки та обговорення. Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

"З 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше ніж вісім гігаватів. Це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі", - пояснила чиновниця.

Гринчук наголосила, що підготовка до наступного опалювального сезону є значним викликом для країни. Вона розповіла, що наразі проводяться розрахунки та готовність до забезпечення ресурсів для опалювального сезону.

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"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", - зазначила Гринчук.

Хто така Світлана Гринчук? Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики. Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.

Атаки на енергетичну інфраструктуру України - подробиці

Нагадаємо, Україна зазнала серйозних руйнувань у енергетичній системі через атаки з боку Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що половина енергосистеми країни пошкоджена.

Також генеральний директор енергопостачальної компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що ситуація в енергосистемі України зараз є найскладнішою з початку війни. В інтерв'ю CNN він розповів, що після атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила 80% потужностей.

Як повідомляв Главред, Україна стикається з постійним дефіцитом електропотужностей у своїй енергосистемі. Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі знищили 6000 МВт потужностей, розповів нардеп Олексій Кучеренко.

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