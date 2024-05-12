В Україні зростуть тарифи на світло: у Міненерго назвали причину здорожчання

Міністерство енергетики розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію. Наразі рішення ще не прийняло, проте ведуться відповідні розрахунки та обговорення. Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.
"З 22 березня росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день вже втрачено більше ніж вісім гігаватів. Це величезний об'єм генеруючих потужностей, значно пошкоджені також об'єкти системи передачі. І зараз просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі", - пояснила чиновниця.
Гринчук наголосила, що підготовка до наступного опалювального сезону є значним викликом для країни. Вона розповіла, що наразі проводяться розрахунки та готовність до забезпечення ресурсів для опалювального сезону.
"Ми зараз активно готуємося, активно розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І очевидно, що незначне підвищення тарифу все-таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться", - зазначила Гринчук.
Хто така Світлана Гринчук?
Світлана Гринчук - заступник міністра енергетики України з 05 вересня 2023 року, зазначили у Міненергетики.
Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в Уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо.
Атаки на енергетичну інфраструктуру України - подробиці
Нагадаємо, Україна зазнала серйозних руйнувань у енергетичній системі через атаки з боку Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що половина енергосистеми країни пошкоджена.
Також генеральний директор енергопостачальної компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що ситуація в енергосистемі України зараз є найскладнішою з початку війни. В інтерв'ю CNN він розповів, що після атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила 80% потужностей.
Як повідомляв Главред, Україна стикається з постійним дефіцитом електропотужностей у своїй енергосистемі. Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі знищили 6000 МВт потужностей, розповів нардеп Олексій Кучеренко.
Читайте також:
- "Цифра у 3,5 гривні – це нісенітниця": експерт про підвищення тарифів на світло
- Українців попередили про загрозу відключень і підвищення тарифу на електроенергію
- Платити за світло за потрійним тарифом: кого з українців змусять
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред