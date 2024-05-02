"РФ пошкодила 50% усієї енергосистеми України": Кулеба зробив невтішну заяву

Якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато гірший вигляд, ніж Україна, наголосив глава МЗС.

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РФ пошкодила 50% усієї енергосистеми України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Міненерго

В Україні пошкоджена половина енергосистеми по всій країні через удари країни-агресорки Росії. Російські окупанти останнім часом завдавали ударів переважно по енергетичній системі нашої держави, намагаючись її зруйнувати.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy. Він зазначив, що якби інша країна зазнала такого великого масштабу руйнувань енергооб’єктів, то вона була б в іншому вигляді, ніж зараз Україна.

"Російські балістичні ракети – справжній бич цієї війни. Останнім часом вони використовувалися в основному для руйнування нашої енергетичної системи. Я насмілюся сказати, що якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичних руйнувань, то вона мала б набагато, набагато гірший вигляд, ніж Україна", – зазначив Кулеба.

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Він наголосив, що наша держава тримається навіть за таких умов, тому що ми багато чого навчилися.

"Ми стійкі, ми знаємо, що таке ставки. Але, щоб дати зрозуміти вашим глядачам, половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще маємо керувати країною, вести військові дії та збирати підтримку всього світу", – сказав очільник МЗС України.

Раніше у Financial Times повідомляли, що країна-агресорка Росія змінила свою тактику здійснення атак по енергоінфраструктурі України і почала бити високоточними ракетами переважно по електростанціях у районах, які менш захищені від ударів, ніж Київ. Деякі з цих станцій не зможуть повністю відновитися до наступної зими. Лише у період з 22 по 29 березня російські окупанти обстріляли сім українських теплоелектростанцій. Крім цього, було влучання російських ракет також у дві гідроелектростанції.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по енергооб’єктах в Україні

Раніше міністр енергетики зробив тривожну заяву про те, чи можуть в Україні бути блекаути. Окупанти навесні поновили обстріли енергетичної інфраструктури України, тому навесні і влітку цього року українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

Також раніше повідомлялося, що РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України – експерт пояснив логіку ворога. Окупанти намагаються визначити найбільш слабкі ланки й намагаються завдати найбільшої шкоди саме там, зазначає підполковник запасу, викладач Національного університету "Львівська політехніка", військовий експерт Володимир Гулима.

Нагадаємо, аналітики розкрили план Путіна, щодо нової масованої атаки по Україні. Аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що масовані удари російської окупаційної армії по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.

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