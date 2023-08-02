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Військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток: викрито гучний випадок

Яна Ставська
2 серпня 2023, 18:07 оновлено 2 серпня, 18:17
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Чоловік народився й навчався у Росії.
Військком з Закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток: викрито гучний випадок
У чоловіка знайшли георгіївську стрічку та іншу символіку СРСР / Колаж Главред. Фото: прес-служба ДБР

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі маєток. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Як вказує прес-служба ДБР, військком щонайменше з початку березня 2023 року "відряджав" підлеглих на будівництво будинку.

У вівторок, 1 серпня, на місці будівництва, а також у домі та в робочому кабінеті фігуранта працівники ДБР провели низку обшуків. На будмайданчику виявили трьох солдатів, вони вже дають показання слідству.

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Також під час обшуків ДБР вилучило 3,5 тисячі доларів, російські монети, документи про здобуття освіти в РФ, одяг з емблемами СРСР, значки, кокарди і навіть георгіївську стрічку.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Перевірка військкоматів

У липні президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів й Територіальних центрів комплектування.

Це сталося після гучного скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, який, як дізналися журналісти, вже під час повномасштабної війни придбав собі дорогого майна за кордоном на мільйони доларів.

Після отримання підозри Борисов, уже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали одеського "воєнкома" у Києві 24 липня. Наразі він під вартою, а майно арештоване.

Невдовзі правоохоронні органи почали публікувати й інші не менш гучні випадки недоброчесності військкомів з різних міст. До прикладу, 1 серпня обшуки пройшли у дніпровського військкома Анатолія Пікала за підозрою у незаконному збагаченні.

Відомо, що чоловік встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро.

Затримано й військкома у Рівненській області. Слідство дізналося, що керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, а керівник районного ТЦК все це знімав на телефон.

Вже у середу, 2 серпня, трьом депутатам Київради повідомили про підозру в ухилянні від служби за допомогою хитрої схеми, яку вони організували. Депутати були оформлені на службі в одній з військових частин ТРО, проте вони упродовж року не з’являлись на військову службу, оформивши для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації.

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