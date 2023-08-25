Всі хрести і вінки валяються в одній купі: в РФ зрівняли з землею кладовище "Вагнера"

У Росії зрівняли з землею кладовище, на якому Пригожин відкривав пам'ятну стелу.

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У РФ зрівняли з землею кладовище "вагнерівців" / Колаж: Главред, фото: 63.ru

Після падіння літака "Вагнера", в якому був Євген Пригожин і його заступники, в Самарській області зрівняли з землею ціле кладовище "вагнерівців", ліквідованих в Україні. Відео вже розлетілося в Мережі.

На кладовищі в селі Миколаївка були поховані кілька сотень найманців. Пригожин особисто відкривав там пам'ятну стелу. Однак тепер могили раптово знесли.

"Вагнерівці", які вижили, записують обурені відео.

відео дня

"Хрести і вінки зібрали в купу, працює техніка, могильні пагорби зрівняли з землею", — йдеться у відео.

Дивіться відео з кладовища "вагнерівців":

У РФ зруйнували кладовище "вагнерівців" / фото: скріншот

Повідомляється, що кладовище нібито планують перетворити. Могили планують залити бетоном і поставити чорні пірамідки над кожним похованням.

У РФ зрівняли з землею кладовище "вагнерівців" / фото: 63.ru

Вбивство Пригожина

Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.

Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.

Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.

У Центрі нацспротиву повідомили про те, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Вони згортають частини таборів в Білорусі і планують рухатися в напрямку РФ. Однак білоруські спецслужби намагаються перешкодити їм.

У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Михайло Подоляк переконаний, що таким чином Путін вирішив помститися Пригожину за його заколот і наступ на Москву.

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