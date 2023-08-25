Всі хрести і вінки валяються в одній купі: в РФ зрівняли з землею кладовище "Вагнера"

Після падіння літака "Вагнера", в якому був Євген Пригожин і його заступники, в Самарській області зрівняли з землею ціле кладовище "вагнерівців", ліквідованих в Україні. Відео вже розлетілося в Мережі.
На кладовищі в селі Миколаївка були поховані кілька сотень найманців. Пригожин особисто відкривав там пам'ятну стелу. Однак тепер могили раптово знесли.
"Вагнерівці", які вижили, записують обурені відео.
"Хрести і вінки зібрали в купу, працює техніка, могильні пагорби зрівняли з землею", — йдеться у відео.
Дивіться відео з кладовища "вагнерівців":
Повідомляється, що кладовище нібито планують перетворити. Могили планують залити бетоном і поставити чорні пірамідки над кожним похованням.
Вбивство Пригожина
Нагадаємо, ввечері 23 серпня стало відомо про те, що у Росії впав літак з Пригожиним. Літак впав у Тверській області. Всі люди, які були всередині, не вижили. Відомо, що в літаку було 10 осіб.
Пізніше на це відреагували "вагнерівці" і звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина. Вони заявили, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то "вагнерівці" організують другий "Марш справедливості" і підуть на Москву.
Також повідомлялося, що літак Пригожина збила російська ППО. Свідки чули два вибухи, після яких літак почав падати. Після цього у небі з'явились два сліди.
У Центрі нацспротиву повідомили про те, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву. Вони згортають частини таборів в Білорусі і планують рухатися в напрямку РФ. Однак білоруські спецслужби намагаються перешкодити їм.
У Зеленського натякнули, хто стоїть за вбивством Пригожина. Михайло Подоляк переконаний, що таким чином Путін вирішив помститися Пригожину за його заколот і наступ на Москву.
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