Російські війська атакували військові об’єкти по всій Україні - журналіст

Російські війська атакували військові об’єкти по всій Україні / Reuters

Війська Росії перетнули північні кордони України і атакували військові об’єкти по всій території нашої держави.

Збройні сили України чинять опір, повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"Росія атакувала Україну і її війська перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об’єкти по всій країні, передусім частини протиповітряної оборони, авіабази, системи управління. Збройні сили України чинять опір", - написав журналіст.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

Також український військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на джерело у прикордонній службі повідомив, що "гради" б'ють уздовж усього українського кордону, від Луганська до Житомира. Обстріл розпочався о 5 ранку 24 лютого, коли розпочався спеціальний виступ російського президента.

Читайте також: