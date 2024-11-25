Вимагали гроші на блокпостах: ДБР викрило схему співробітників одеського ТЦК

Затриманому загрожує до 10 років ув'язнення.

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Затримання співробітників ТЦК / колаж: Главред, фото: ДБР

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Співробітники ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах та "вимагали" гроші

Вони пропонували допомогти в оформленні відстрочки за 4,5 тисячі доларів

Затримано одного з посередників під час отримання грошей

Співробітники Одеського районного ТЦК, ймовірно, вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах та пропонували "допомогу" в оформленні відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що співробітники одеського ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах і повідомляли, що планують доставити їх до військкомату для мобілізації. Але після цього вони пропонували "відпустити" військовозобов'язаних та допомогти в оформленні відстрочки за 4,5 тисячі доларів.

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"У разі відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що було встановлено факт вимагання грошей у чоловіка, у якого на війні безвісти зникли родичі, тому він мав відстрочку.

"21 листопада співробітниками ДБР було затримано одного з посередників під час отримання грошей за "послугу". Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру іншим учасникам схеми. Затриманому повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення", - додали у відомстві.

Крім того, під час обшуку у приміщенні в одного з можливих фігурантів він дістав табельну зброю та направив її на правоохоронців. Після цього чоловік вимагав повернути йому вилучений мобільний телефон і вийти з його будинку.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Скандали із ТЦК - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 23 листопада стало відомо, що працівник Білоцерківського РТЦК та СП Дмитро Некраш раптово придбав собі Porsche Cayenne 2011 року. При цьому офіційний його дохід складається лише із зарплати з військкомату та пенсія члена родини.

15 листопада, у соцмережах з’явилось відео із стріляниною на Київщині. Зазначалось, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка у селі Щасливе.

Крім того, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресорці Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки і Національної поліції України.

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Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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