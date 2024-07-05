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В Україні зменшать відключення світла - в чому причина

Степан Гафтко
5 липня 2024, 11:55
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За рахунок імпорту електроенергії із Польщі в Україні будуть зменшувати відключення світла.
В Україні зменшать відключення світла - в чому причина
Відключення світла в Україні / колаж: Главред фото: Уніан, flickr

В Україні на днях скоротять графіки відключення світла. Трапиться це через те, що Україна імпортуватиме великий обсяг електроенергії із Польщі. 5 липня, обленерго з 11:00 до 15:00 будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, в інші години доби - 3 черги. Про це повідомилии в Укренерго.

"Вчора, 4 липня, 14:00 до 21:00 для подолання значного дефіциту в системі, зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Польщі та Словаччини. Сьогодні з 11:00 до 15:00 Україна аварійно прийматиме надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Це дозволить зменшити обсяг обмежень споживання в ці години доби", - повідомили в Укренерго.

Саме завдяки імпорту електроенергії з Польщі для українців зменшать частоту відключення світла у найближчі дні. Крім того, у відомстві зазначили, що черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

відео дня

Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно - визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.

В Україні зменшать відключення світла - в чому причина
Економія на електроенергії / Инфографика: Главред

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій та зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що у деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання, зокрема в зонах, що прилягають до лінії фронту.

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