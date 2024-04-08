Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

Дефіцит електроенергії в країні фіксується вже зараз, потрібні обладнання та кошти, сказав колишній міністр енергетики Іван Плачков журналістам.

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У липні-серпні українців можуть попросити економити електроенергію - колишній міністр енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Влітку в Україні можуть бути аварійні відключення світла. Дефіцит фіксується вже зараз. Країна закуповує великий обсяг електроенергії в Євросоюзі, тому їй потрібні обладнання та кошти. Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков.

В ефірі телеканалу Київ 24 він розповів про те, що дефіцит електроенергії є вже зараз.

"Дефіцит уже є на сьогоднішній день", - вважає Плачков.

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За словами колишнього міністра, Україна проводить закупівлю значних обсягів електроенергії у держав ЄС, країні потрібні обладнання та кошти.

Також Плачков стверджує, що в України великі борги на енергетичному ринку. Можливо, йдеться про десятки мільярдів гривень. У цій ситуації він закликав споживачів вчасно платити за електроенергію.

"Що стосується дефіциту, то я думаю, що під час літнього сезону, коли температури будуть високими, то буде скорочення постачань, будуть аварійні відключення", - додав Іван Плачков та наголосив, що оптимальним варіантом стали б віялові відключення в усіх регіонах у межах визначених графіків.

Що зі світлом в Україні сьогодні - головні новини:

У шести областях України запровадили відключення світла - зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях відключатимуть електроенергію у вечірній час. Причина - атаки російських окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Раніше в Харкові впровадили погодинні відключення світла. У місті критична ситуація з подачею електроенергії через удари військ РФ. Світло в Харкові відключають більш ніж на 10 годин за добу.

У липні-серпні українців можуть попросити економити електроенергію, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію, щоб покрити вартість ремонту енергооб'єктів.

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

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