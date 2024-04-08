УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

Андрій Ганчук
8 квітня 2024, 22:36
Дефіцит електроенергії в країні фіксується вже зараз, потрібні обладнання та кошти, сказав колишній міністр енергетики Іван Плачков журналістам.
Україна, відключення світла
У липні-серпні українців можуть попросити економити електроенергію - колишній міністр енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Влітку в Україні можуть бути аварійні відключення світла. Дефіцит фіксується вже зараз. Країна закуповує великий обсяг електроенергії в Євросоюзі, тому їй потрібні обладнання та кошти. Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков.

В ефірі телеканалу Київ 24 він розповів про те, що дефіцит електроенергії є вже зараз.

"Дефіцит уже є на сьогоднішній день", - вважає Плачков.

відео дня

За словами колишнього міністра, Україна проводить закупівлю значних обсягів електроенергії у держав ЄС, країні потрібні обладнання та кошти.

Також Плачков стверджує, що в України великі борги на енергетичному ринку. Можливо, йдеться про десятки мільярдів гривень. У цій ситуації він закликав споживачів вчасно платити за електроенергію.

"Що стосується дефіциту, то я думаю, що під час літнього сезону, коли температури будуть високими, то буде скорочення постачань, будуть аварійні відключення", - додав Іван Плачков та наголосив, що оптимальним варіантом стали б віялові відключення в усіх регіонах у межах визначених графіків.

Що зі світлом в Україні сьогодні - головні новини:

У шести областях України запровадили відключення світла - зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях відключатимуть електроенергію у вечірній час. Причина - атаки російських окупантів на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Раніше в Харкові впровадили погодинні відключення світла. У місті критична ситуація з подачею електроенергії через удари військ РФ. Світло в Харкові відключають більш ніж на 10 годин за добу.

У липні-серпні українців можуть попросити економити електроенергію, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Уряд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію, щоб покрити вартість ремонту енергооб'єктів.

Що таке блекаут

Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичне розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.

Вважається, що слово увійшло в мовний побут після аварії в США, яка в 1965 році знеструмила Нью-Йорк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

енергетика війна Росії та України відключення світла
Реклама

Головне за день

Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

23:15 Політика
Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

22:42 Україна
Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

22:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

На злочинницю чекає в'язниця : Лоліта замішана в шахрайській афері 3668

"На злочинницю чекає в'язниця": Лоліта замішана в шахрайській афері

Сонячне затемнення 8 квітня 2024: Близнюкам - покровитель, Левам - другий шлюб, Дівам - гроші 3521

Сонячне затемнення 8 квітня 2024: Близнюкам - покровитель, Левам - другий шлюб, Дівам - гроші

Гороскоп на завтра 9 квітня: Близнюкам - стресовий день, Рибам - доленосна зустріч 2955

Гороскоп на завтра 9 квітня: Близнюкам - стресовий день, Рибам - доленосна зустріч

Зганьбила на всю РФ: путіністка Валерія принизила чоловіка Йосипа Пригожина 2525

Зганьбила на всю РФ: путіністка Валерія принизила чоловіка Йосипа Пригожина

Останні новини

23:15

Білий дім накинувся на Конгрес через відсутність допомоги Україні

23:07

Євробачення-2024 - де і коли дивитися трансляцію онлайн

22:42

Не лише Харків: військовий назвав ще один напрямок, де росіяни підуть у наступ

22:36

Влітку Україні загрожують відключення світла: ексміністр енергетики зробив прогноз

22:22

На фронті загинув пілот легендарної місії Мі-8 до Маріуполя

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
21:59

"Путіну потрібно втерти носа": у Конгресі підтримали удари України по цілях у РФ

21:40

Весь рік буде щасливим: що потрібно зробити 9 квітня - прикмети

21:34

РФ просить 100 тисяч тонн бензину у країни, якій погрожує окупацією

21:29

Дружину Віктора Павліка захейтили за невдалий лук - Репяхова не змовчалаВідео

Реклама
21:03

"Україна програє": Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни

20:41

Подача світла в екстремальних умовах: енергетики зробили заяву про Харків

20:35

Удари України по НПЗ окупантів: Росія просить Казахстан допомогти

20:31

Заява 1+1 media щодо дискредитуючої кампанії рф проти США під брендингом телеканалу 1+1 Україна

20:15

Капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан заговорив про усиновлення

20:12

Сатана не допоміг: рецензія на фільм "Омен: початок"

19:55

Ракетний корабель під Калінінградом виведено з ладу: у ГУР розкрили деталі, кадриВідео

19:43

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

19:41

Україну накриває "пекельна" спека: у багатьох областях влупить +25

19:10

Ситуація не райдужна: чого варто побоюватися українцям у квітніПогляд

19:03

Машини у вогні та знищені будівлі: РФ скинула одразу три КАБи на центр БілопілляФото

Реклама
18:44

Загроза прориву греблі: експерт про сценарій "апокаліпсису" через удари РФ

18:17

ДБР розслідує кримінальне провадження стосовно голови НКРЕКП Тарасюка через його відпочинок у Греції під виглядом "відрядження" актуально

18:16

Навіщо потрібно спати в шкарпетках: 4 головні причини, про які мало хто знає

18:06

Що купити мамі на день народження: топові ідеї на будь-який гаманець

18:02

ЗСУ готуються до наступу РФ на Харків: будують лінію оборони за 10 км від кордону

18:00

Відома співачка зізналася в таємній залежності через яку втратила друзів

17:48

Штрафи до 59 тисяч гривень: якою буде відповідальність за порушення мобілізації

17:44

"Пересувний цирк України" потрапив до категорії "критично важливих" компаній

17:18

Проєкт про мобілізацію "застряг" у Комітеті: депутат назвав причини

17:02

З Пугачовою разом: стало відомо, що сталося з Тамарою Гвердцителі

16:55

"Гай дитячих снів": у Макарові висадили іменні дерева памʼяті загиблих дітей

16:48

Як зберегти хліб від плісняви за допомогою одного овоча: господиня поділилася секретомВідео

16:40

Здача РФ територій України: у Трампа відповіли на "злив" ЗМІ "мирного плану"

16:19

РФ атакувала авіацією Суми та Білопілля: над містами здійнявся дим, є поранені

16:07

Біля Запорізької АЕС вибухнув безпілотник: у ГУР розповіли про загрози

15:57

Додаткове ППО та захист Харкова: Зеленський провів важливе засідання Ставки

15:54

Чому люди у Фінляндії їдять неочищену картоплюВідео

15:49

Збірну покинув, пішов воювати: на Херсонщині загинув відомий спортсмен з Одеси

15:49

Кульбаби зникнуть на очах: експерти розкрили "найефективніший" спосіб їх знищення

15:48

Небезпечно: чому не можна використовувати ліхтарик на телефоні

Реклама
15:42

Росія випустила по Україні ракети: в одному з міст прогриміли вибухиФото

15:13

"Відсидітися не вдасться": генерал ЗСУ дав тривожний прогноз щодо війни з РФ

15:12

Під Калінінградом запалав російський ракетний корабель "Серпухов" - ЗМІ

15:09

Яку приховану функцію має мікрохвильовка: про це мало хто здогадується

14:58

"Вони голодували": Могилевська розкрила подробиці життя її доньок до усиновлення

14:45

Як швидко помити жалюзі: поради, які допоможуть полегшити життя господиням

14:44

Банани не чорнітимуть довше: жінка поділилась секретом, як зберегти фрукти свіжимиВідео

14:39

Як прибрати грибок на швах у ванній: народні засоби, які працюють краще за магазинні

14:32

Несподіване возз'єднання: Цимбалару показала, як проводить час із колишнім чоловіком

14:24

Росіяни прорвались ще на 3 кілометри від Авдіївки: у Bild розкрили ситуацію на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Володимир Зеленський новости
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти