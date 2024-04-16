Кияни можуть залишитися без світла: вже опубліковані графіки відключення електроенергії

Київських споживачів розділили на шість груп із трьома часовими категоріями.

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У Києві може розпочатися відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві можуть розпочати вимикати світло. Компанія "ДТЕК Київські електромережі" вже оновила графіки відключень електроенергії для Києва. Про це заявив гендиректор компанії Денис Бондар.

Споживачів розділили на шість груп. Графіки матимуть три часові категорії:

світла зона - гарантована наявність світла;

темно-сіра зона - відключення світла для балансу енергосистеми;

світло-сіра зона - світло може бути, а може і не бути.

Відповідні графіки опублікували на сайті ДТЕК КЕМ.

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"У попередніх графіках було три групи споживачів. Зараз споживачі поділені на шість груп. Це робиться для того, щоб можна було враховувати поточну ситуацію ... Ми зараз працюємо із застосунком Київ Цифровий для зручності киян. У разі застосування графіків Київ Цифровий буде за пів години сповіщати наших клієнтів щодо застосування графіків", – сказав Бондар.

Слід зазначити, що нині графіки не планують застосовувати, бо ситуація в країні стабільна. Цьому Україні допомагає погода.

"Немає електричного опалення і немає кондиціонерів. У випадку підвищеного попиту на електроенергію у столиці й нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення", - йдеться у повідомленні.

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