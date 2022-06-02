УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Нацбанк прогнозують інфляцію 16,4% за рік: як зростуть ціни для українців

2 червня 2022, 15:54

Незважаючи на поступове відновлення української економіки, тенденція до прискорення інфляції буде зберігатися в найближчі місяці, кажуть у Нацбанку.

Купюри, ціни
Купюри, ціни / ua.depositphotos.com і УНІАН

На жаль, тенденція до прискорення інфляції (і, відповідно, зростання цін і знецінення гривні) буде зберігатися в найближчі місяці. Про це на брифінгу заявив керівник Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє агентство "Укрінформ".

"У найближчі місяці тренд до прискорення інфляції буде зберігатися, незважаючи на поступове відновлення виробництва", - сказав він.

Шевченко зазначив, що в квітні 2022 року інфляція прискорилася до 16,4% в річному численні. За попередніми оцінками Нацбанку, в травні інфляція продовжила прискорюватися через порушені російської військової агресії бізнес-процесів і торгової логістики.

"Певне відновлення економічної активності, поступове налагодження логістики, нарощування пропозиції як внутрішніми виробниками, так і імпортерами гальмували прискорення інфляції. Порівняно низький попит і надлишок сільськогосподарської сировини також стримували зростання цін", ‒ зауважив чиновник.

При цьому, додав Шевченко, всі порушені війною виробництва і логістика дають хорошу кормову базу для інфляції. Далі-високі світові ціни на енергоносії як і раніше залишаються важливим проінфляційним фактором і тиснуть на споживчу інфляцію як прямо, так і опосередковано-через зростання витрат підприємств на виробництво.

читайте такожЦіни на газ для населення: в Україні зробили важливу заяву

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за травень автогаз на окремих заправках подорожчав на 14 гривень - в середньому ціна зросла на 9,94 гривень за літр – до 40,86 грн.

  • У мережах ОККО і WOG - автогаз подорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно;
  • У мережах Авіас, ANP, Укрнафта ціни зросли на 9,57 грн / л до 39,92-39,95 грн / л;
  • KLO і SOCAR - автогаз продукт подорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно;
  • БРСМ-Нафта", Shell, UPG," Нефтек", BVS - автогаз подорожчав на 4-14 грн/л.

https://glavred.info/ukraine/estestvennyy-process-inflyacii-premer-shmygal-rasskazal-pochemu-v-ukraine-vse-dorozhaet-10318217.html

Автор: Єгор Бунін
НБУ інфляція ціни на продукти Кирило Шевченко
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:56

Бойовики "ДНР" накапали Путіну на Пушиліна: на війну гребуть хворих і психів

15:54

Нацбанк прогнозують інфляцію 16,4% за рік: як зростуть ціни для українців

15:50

Помилка Кремля: як Росія переносить свої історичні травми на УкраїнуПогляд

15:41

Прикмети на 3 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:27

Групі ДДТ скасували концерт у Москві

Реклама
15:05

Окупанти "узаконили" смертну кару в Маруіполі: розстрілюють вірних УкраїніВідео

15:04

Найсмачніший і дуже легкий вітамінний салат, який моментально зміцнить здоров'я: простий рецептВідео

15:01

Російська ракета влетіла прямо у квартиру: мешканка Лиману втратила дитину, руку і ногуВідео

14:59

Литва зібрала €5 млн на Bayraktar для ЗСУ: історія отримала неймовірне продовженняВідео

14:56

Скільки населених пунктів і яка площа України наразі окуповані: Зеленський назвав цифриВідео

14:30

Льотчики розуміли, що на 90% вони не повернуться: пілот, який прорвав блокаду Маріуполя, розкрив деталі операціїВідео

14:27

Від броньовиків до ЗРК: Білорусь перекидає ешелони техніки до кордонів УкраїниВідео

14:18

Контрнаступ ЗСУ в серпні стане кульмінацією битви за Донбас - ХоджесВідео

14:00

Нацгвардійці полонили у Сєвєродонецьку 6 окупантів: журналіст розповів про тяжкі бої у містіФотоВідео

13:50

Найбільший букмекер Favbet показує податкові збитки - у компанії оформлено не більше 10 осіб, - Лупоносов

13:43

"Закрили чоловіка в багажник і відвезли": окупанти масово викрадають людей і вимагають викупВідео

13:32

Словаччина поставить ЗСУ нову партію потужних гаубиць Zuzana 2Відео

13:23

Тригер Путіна, або Чому бункерний дід кидає ракети на ЛьвівПогляд

13:06

"Росія цього не витримає": Касьянов пояснив, наскільки може затягнутися війнаВідео

12:58

Сотні солдатів РФ відмовляються воювати в Україні та тікають з армії - WSJВідео

Реклама
12:50

"Ми переходимо до наступної фази війни": Жданов розповів, чого чекати від ЗСУ та армії РФВідео

12:39

Як витягнути кліща в домашніх умовах: 3 простих лайфхака

12:29

Розблокування портів: у МЗС жорстко відповіли на ультиматум ЛавроваВідео

12:26

"Андрійко - особлива дитина": Лобода вперше показала свого похресника

12:22

Два трупи й троє поранених: окупанти розбилися на краденому джипі під Мелітополем

12:14

Готуються до приходу ЗСУ: окупанти вивозять в Крим награбовані товари з "Епіцентру" в Херсоні – КімВідео

11:57

Сто днів війни в Україні: чи затягнеться боротьба з Росією на рокиПогляд

11:33

Захисники України утримують промзону Сєвєродонецька і головну дорогу в містоВідео

11:13

"Вона заявляє, що Україна винна в цій війні": Денисенко розповіла про зраду Байрак

11:13

Загарбники атакували Харків і знищили школу: є загиблі і пораненіФотоВідео

10:47

ЗСУ вийшли на кордон з Росією в декількох місцях на Харківщині - МіноборониВідео

10:41

Благословляв танки РФ: батюшка-зрадник здавав людей в полон і знищив пів села руками окупантівФотоВідео

10:41

Україну чекає масований обстріл з боку РФ через постачання нового озброєння - NYTВідео

09:59

Потужний ракетний удар по Львівщині: з Чорного моря РФ запустила 4 крилаті ракети, є поранені

09:41

Колаборант пізнав "красу руского міра" в Мелітополі: окупанти віджали у нього бізнес

09:41

Втричі потужніший за Байрактар: США готові продати Україні бойові безпілотники Grey Eagle - Reuters

09:39

"Варварська війна": Меркель підтримала Україну після місяців мовчання – ЗМІ

09:13

Лави армії Путіна рідішають: чому буряти і чеченці скоро побіжать з УкраїниПогляд

09:09

Бажаю охорони на концертах: російський телеведучий відкрито погрожує Максу Барських розправою

08:47

Щоб не померти з голоду: на Херсонщині окупанти просяться до місцевих працювати на зборі полуниці

Реклама
08:47

Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк: б'ють по житлових будинках і заводу АзотВідео

08:39

У Києві: фото вагітної Maruv на інвалідному візку потрапило в мережу

08:10

Чотири HIMARS для України вже в Європі: коли американські РСЗВ потраплять на фронтВідео

08:08

"Ми і не збираємося бахати по Україні": пропагандист Путіна Соловйов вирішив залякати БайденаВідео

07:26

ЗСУ знищили на Півдні понад 20 окупантів, 4 танки, 3 польових пункти боєприпасів і 2 катери РФ

07:01

Британія відправить в Україну далекобійні ракетні системи M270, потрібне "зелене світло" від СШАВідео

06:34

Як Туреччина в Сирії зібралася воювати з Росією і СШАПогляд

06:22

Рано вранці в Миколаєві пролунала низка потужних вибухів - перші подробиціВідео

06:09

Продовження війни і пожежі: астролог назвав найнебезпечніші моменти червня 2022Відео

05:16

Лідер гурту Ногу свело! підколов Валерія Кіпєлова за його слова про війну в Україні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти