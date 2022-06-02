Нацбанк прогнозують інфляцію 16,4% за рік: як зростуть ціни для українців

Купюри, ціни / ua.depositphotos.com і УНІАН

На жаль, тенденція до прискорення інфляції (і, відповідно, зростання цін і знецінення гривні) буде зберігатися в найближчі місяці. Про це на брифінгу заявив керівник Національного банку Кирило Шевченко, повідомляє агентство "Укрінформ".

"У найближчі місяці тренд до прискорення інфляції буде зберігатися, незважаючи на поступове відновлення виробництва", - сказав він.

Шевченко зазначив, що в квітні 2022 року інфляція прискорилася до 16,4% в річному численні. За попередніми оцінками Нацбанку, в травні інфляція продовжила прискорюватися через порушені російської військової агресії бізнес-процесів і торгової логістики.

"Певне відновлення економічної активності, поступове налагодження логістики, нарощування пропозиції як внутрішніми виробниками, так і імпортерами гальмували прискорення інфляції. Порівняно низький попит і надлишок сільськогосподарської сировини також стримували зростання цін", ‒ зауважив чиновник.

При цьому, додав Шевченко, всі порушені війною виробництва і логістика дають хорошу кормову базу для інфляції. Далі-високі світові ціни на енергоносії як і раніше залишаються важливим проінфляційним фактором і тиснуть на споживчу інфляцію як прямо, так і опосередковано-через зростання витрат підприємств на виробництво.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні за травень автогаз на окремих заправках подорожчав на 14 гривень - в середньому ціна зросла на 9,94 гривень за літр – до 40,86 грн.

У мережах ОККО і WOG - автогаз подорожчав на 10,01 грн/л і 11,00 грн/л, до 41,00 і 41,97 грн/л відповідно;

У мережах Авіас, ANP, Укрнафта ціни зросли на 9,57 грн / л до 39,92-39,95 грн / л;

KLO і SOCAR - автогаз продукт подорожчав на 11,50 і 8,50 грн/л, до 42,99 і 40,98 грн/л відповідно;

БРСМ-Нафта", Shell, UPG," Нефтек", BVS - автогаз подорожчав на 4-14 грн/л.

https://glavred.info/ukraine/estestvennyy-process-inflyacii-premer-shmygal-rasskazal-pochemu-v-ukraine-vse-dorozhaet-10318217.html