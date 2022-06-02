Розстріляли на власному подвір’ї: на Херсонщині окупанти жорстоко вбили подружжя

На Херсонщині окупанти розстріляли подружжя на власному подвір’ї/ Reuters, joinfo.com

Окупанти продовжують вчиняти злочини щодо мирного населення на окупованих ними територіях України. Ще один такий випадок стався у селищі міського типу Високопілля в Херсонській області. У середу, 1 червня, загарбники вбили подружжя, яке жило у цьому селищі, розстрілявши їх на своєму ж подвір’ї.

Про такий жорстокий злочин повідомили в Офісі генерального прокурора України. У прокуратурі уже почали досудове розслідування. Кримінальне провадження порушили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 1 червня 2022 року у смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройних чоловіка та жінку в їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці", – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, у яких чітко прописано, що не можна вчиняти напади на цивільне населення.

Зазначається, що у межах розслідування встановлюють вся обставини події. Українські правоохоронці працюють над тим, щоб ідентифікувати особу російського військового, який вчинив цей злочин.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники грабують "Епіцентр", а всі вкрадені звідти товари везуть до Криму. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він припустив, що загарбники бояться приходу в місто ЗСУ і намагаються встигнути вивезти все, що вкрали.

Нагадаємо, що на півночі Херсонської області бійці підрозділів української армії під час контрнаступу звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів. Про це заявив керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

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