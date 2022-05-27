Паливна криза в Україні: ціни на АЗС рекордно злетіли

В Україні дорожчає автогаз / depositphotos.com

В Україні середня ціна на автомобільний газ на автозаправних станціях підскочила до 40,33 грн / літр.

Про це йдеться в огляді паливного роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Відзначається, що ціни на автогаз виросли відразу в декількох мережах АЗС.

Підвищення цін на автогаз:

у мережі Приват ціна зросла на 1,55 грн/літр до 39,95 грн;

мережі ОККО і WOG підняли ціну на 0,99 і 1,02 грн/2 до 39,99 і 41,00 грн/літр.

мережа SOCAR підняла ціну на 2 грн, до 39,98 грн / л;

у мережах БРСМ-Нафта, Автотранс, Нефтек, KLO, BVS, Chipo, Авантаж зросли ціни на 1-5 грн/л.

Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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