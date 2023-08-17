В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: Зеленський підписав закони

Дію обох законів продовжили ще на 90 днів – до 15 листопада 2023 року.

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В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 діб.

Про це сказано у картки законів 9533 та 9532, розміщених на сайті Верховної Ради. Таким чином, воєнний стан та мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року.

Зеленський вніс у ВР пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів 26 липня. Наступного дня, 27 липня, Верховна Рада схвалила ці законопроєкти.

відео дня

Від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії до України це вже восьме продовження дії зазначених законів.

Також варто зазначити, що наступні парламентські вибори в Україні повинні були відбутися у жовтні 2024 року, проте, згідно із законодавством, вони не можуть бути проведені через воєнний стан.

Нагадаємо, що в Україні розширили перелік військовозобов'язаних, які зможуть отримати відстрочку. Змінено критерії визначення критично важливих підприємств та працівників, яких можна забронювати та надати їм відстрочку від мобілізації.

Також раніше повідомлялося, що Раді пропонують дозволити чоловікам відмовлятися від мобілізації. Нардеп пропонує мобілізувати лише "мотивованих патріотів", а громадян, які не бажають воювати – залучати до роботи на економіку.

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