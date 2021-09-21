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В Україні запропонували скасувати перенесення свят, а 8 березня і 1 травня відзначати як міжнародні дні

21 сентября 2021, 15:56

В Україні запропонували ввести кілька категорій свят і пам'ятних днів.

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В Україні хочуть упорядкувати святкові та пам'ятні дні / ua.depositphotos.com

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами, а Міжнародний день боротьби за права жінок і День праці відзначати як міжнародні дні.

Як повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, відповідний проект закону "про свята, пам'ятні дати і скорботні дні", розроблений Українським інститутом національної пам'яті, винесений на громадське обговорення, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що даний законопроект визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їх встановлення та особливості святкування з метою відновлення та забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпеченню національних інтересів.

Документом пропонується визначити такі категорії як:

  • державне свято;
  • день жалоби;
  • міжнародний день;
  • пам'ятна дата;
  • професійне свято;
  • скорботний день;
  • традиційне свято.

12 свят пропонується визначити як державні:

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  • День Соборності України (22 січня);
  • День опору окупації Криму (26 лютого);
  • День пам'яті та примирення (8 травня);
  • День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);
  • День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня);
  • День Конституції (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня);
  • День незалежності України (24 серпня);
  • День української державності (28 липня);
  • День захисників України (14 жовтня);
  • День української мови та писемності (9 листопада);
  • День Гідності та Свободи (21 листопада).

Також пропонується визначити 20 традиційних свят, серед яких:

  • Новий рік (1 січня);
  • День матері (друга неділя травня);
  • День батька (третя неділя червня);
  • основні релігійні свята п'яти віросповідань.
  • Документом визначено 13 міжнародних днів, зокрема:
  • Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня);
  • Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня);
  • Всесвітній День Землі (22 квітня);
  • День Праці (1 травня);
  • Міжнародний день сім'ї (15 травня);
  • Міжнародний день захисту дітей (1 червня);
  • Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня);
  • Міжнародний день молоді (12 серпня);
  • День пам'яті жертв комуністичного і нацистського тоталітарних режимів (23 серпня);
  • Міжнародний день демократії (15 Вересня);
  • Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня);
  • Міжнародний день толерантності (16 листопада);
  • Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня).

Крім того, передбачається встановлення 7 скорботних днів:

  • День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);
  • День Чорнобильської катастрофи (26 квітня);
  • День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу (18 травня);
  • День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня);
  • День пам'яті депортованих українців (друга неділя вересня);
  • День пам'яті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада);
  • День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада).

Серед іншого, законопроектом пропонується передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься.

У той же час, перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят, а саме:

  • Різдва Христового за юліанським календарем;
  • Великодня за юліанським календарем;
  • Дня Святої Трійці за юліанським календарем;
  • Різдва Христового за григоріанським календарем;
  • Нового року.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про визнання Дня української державності вихідним днем.

Під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 30-річчю незалежності України, глава держави повідомив, що підписав відповідний указ під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни.

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