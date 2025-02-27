В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів

Причина введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.

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В Україні обмежать постачання електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

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28 лютого застосують обмеження потужності постачання електроенергії

Відключення побутових споживачів поки що не прогнозується

У п'ятницю, 28 лютого, застосовуватимуть обмеження потужності промисловості та бізнесу в ранкові та вечірні години.

"Завтра, 28 лютого, застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram.

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Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак, зазначається в повідомленні.

НЕК зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

/ t.me/Ukrenergo

Що відомо про обмеження подачі електроенергії

На вихідні, понеділок і четвер Укренерго не повідомляло про будь-які обмеження, у вівторок вони анонсувалися з 05:00 до 08:00 і з 15:00 до 24:00, у середу з 16:00 до 19:00.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.

Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.

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