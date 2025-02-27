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В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів

Олексій Тесля
27 лютого 2025, 19:10
116
Причина введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак.
електроенергія, відключення
В Україні обмежать постачання електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Важливо:

  • 28 лютого застосують обмеження потужності постачання електроенергії
  • Відключення побутових споживачів поки що не прогнозується

У п'ятницю, 28 лютого, застосовуватимуть обмеження потужності промисловості та бізнесу в ранкові та вечірні години.

"Завтра, 28 лютого, застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram.

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Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак, зазначається в повідомленні.

НЕК зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

Скріншот
/ t.me/Ukrenergo

Що відомо про обмеження подачі електроенергії

На вихідні, понеділок і четвер Укренерго не повідомляло про будь-які обмеження, у вівторок вони анонсувалися з 05:00 до 08:00 і з 15:00 до 24:00, у середу з 16:00 до 19:00.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів
/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.

Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.

Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Укренерго відключення електроенергія
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