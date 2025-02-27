В Україні обмежують постачання електроенергії: чи зачепить побутових споживачів

Важливо:
- 28 лютого застосують обмеження потужності постачання електроенергії
- Відключення побутових споживачів поки що не прогнозується
У п'ятницю, 28 лютого, застосовуватимуть обмеження потужності промисловості та бізнесу в ранкові та вечірні години.
"Завтра, 28 лютого, застосовуватимуться обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 05:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні НЕК Укренерго в Telegram.
Причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак, зазначається в повідомленні.
НЕК зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.
Що відомо про обмеження подачі електроенергії
На вихідні, понеділок і четвер Укренерго не повідомляло про будь-які обмеження, у вівторок вони анонсувалися з 05:00 до 08:00 і з 15:00 до 24:00, у середу з 16:00 до 19:00.
Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні обмежують постачання електроенергії. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після ворожих атак.
Як повідомляв раніше Главред, відключення світла повернуться - стало відомо, за якого морозу почнуть діяти графіки. Лютий в Україні може бути складним.
Раніше в Укренерго зробили заяву щодо відключення електроенергії в Україні в лютому. Стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені через морози.
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Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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