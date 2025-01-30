В Україну повернуться відключення: коли чекати

Уже в лютому, все виглядає так, що середньодобові температури знизяться до -10 градусів.

https://glavred.net/ukraine/ukrainu-mogut-snova-zhdat-otklyucheniya-sveta-pochemu-i-kogda-obyasnil-ekspert-10635230.html Посилання скопійоване

В Україну можуть повернутися відключення світла / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

В лютому на Україну чекає похолодання: морози до -16 градусів

Через погіршення погодних умов стабілізаційні графіки відключень світла можуть повернутися

Ця зима пройшла практично без відключень електроенергії, в тому числі завдяки теплій погоді. Однак вже в лютому на Україну чекає похолодання, тому ситуація може змінитися. Таким чином, як заявляє голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені.

За його словами, в Києві зараз настільки тепла погода, що посеред зими почали цвісти весняні рослини. Окрім цього, тепло та тумани несуть теплі та помірно вологі циклони з Атлантики.

відео дня

"Зараз така повітряна маса в центральній Європі змішалася із гарячим сухим повітрям із Сахари. Саме тому в Україні зараз так тепло та цвітуть сакури. І головне, ми заощаджуємо електроенергію і не маємо стабілізаційних обмежень споживачів — "відключень світла", — додає Ігнатьєв в розмові з "Телеграфом".

Генерація електроенергії в Україні - інфографіка / Главред

Водночас антициклон з арктичним холодом, що насувається на Україну, зараз формується над Алеутським мінімумом (найхолоднішою точкою Землі).

"З 5 лютого прогнозуються морози до -16 градусів. За даними метеорадару Ventusky, холодна погода може протриматись до 10 лютого на всій території України. І це означає, що середньодобові температури знизяться до – 10 градусів", - каже Ігнатьєв.

Не секрет, що низькі температури повітря призводять до дефіциту в енергосистемі.

"Нагадаю, що вже за останні 3 роки доведено в Україні: при зниженні середніх температур до -5 градусів в енергосистемі потенційно виникає дефіцит у пікові години (ранок та вечір) на рівні 2 ГВт годин. Поки що технічно цей дефіцит ми можемо покрити на рівні 2,1 ГВт годин, але за наявності цієї електроенергії у наших європейських сусідів", — розповідає співрозмовник.

За словами Ігнатьєва, за середньодобових температур –10 градусів дефіцит у пікові години потенційно може становити до 4 ГВт години.

"Тому, ймовірно, це змусить диспетчера вводити ранкові та вечірні стабілізаційні відключення", — підсумував голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики.

Оновлено, станом на 13-00: Укренерго спростувало обмеження електропостачання через "прогнозоване синоптиками суттєве похолодання на всій території України".

"НЕК "Укренерго" спростовує таку інформацію, адже наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання немає. Прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема — і на випадок різкого зниження температури повітря", - йдеться в заяві в Telegram.

В Укренерго нагадали, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень може стати руйнування енергетичної інфрастуктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, сьогодні, 30 січня, в деяких регіонах вдарить "мінусова" погода. 3 рівень небезпечності оголосили через небезпеку снігових лавин оголосили в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Також нещодавно стала відома дата різкого похолодання в Україні. На початку лютого є всі шанси повернутися до більш зимового характеру погоди. Цілком ймовірно, що повернуться і морози, зазначає синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Версії різняться і, з іншої сторони, деякі синоптики застерігають, що на українців чекає аномально теплий лютий. Середня температура повітря в лютому прогнозується в межах від -3°C до +2°C, що на 1,5-2°C перевищує звичайні показники для цього періоду.

Більше важливих новин про погоду в Україні:

Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред