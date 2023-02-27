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В Україні може статися сильний землетрус магнітудою 7 балів: сейсмолог назвав місто

27 лютого 2023, 17:15
У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь.
землетрус в Україні
Землетрус в Україні / pixabay

У Києві може статися найсильніший землетрус. Як повідомив директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзьора, землетрус магнітудою більше 7 балів може статися в столиці.

"На нашій території можуть бути і більш сильні землетруси, ніж 3,3 бали. Інформація про те, де можуть бути сильніші землетруси, показана на картах сейсмічного районування на території України. Землетрус може бути і в Києві. Якщо подивитися на карту, то буде видно, що в Києві максимальні землетруси на грунті третьої категорії сейсмічного властивості були і проявлялися як семибальні", - заявив Олександр Кендзьора.

кендзера

Землетрус в Україні 27 лютого

У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, який стався о 03:15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області.

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Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.

"Люди відчули коливання будинку, але вони були несильні. Справа в тому, що люди зараз налякані землетрусами, які сталися в Туреччині. Тому навіть маленькі за силою землетруси викликають у населення тривогу і переживання. Вони їх дуже гостро відчувають і переживають. Але за силою цей землетрус можна охарактеризувати за відчуттями, коли поруч з будинком проїжджає важка техніка, не більше", - додає Олександр Кендзьора.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Вранці 6 лютого у Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим в країні з 1939 року – тоді, 84 роки тому, загинули майже 33 тисяч осіб, близько 100 тисяч постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан.

Згідно з останніми даними, число загиблих в Туреччині досягло понад 40 тисяч.

Президент України Володимир Зеленський відправив до Туреччини українських рятувальників, які будуть задіяні під час розбору завалів.

У Туреччині рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку українку з її 4-річним сином. Матері з дитиною вдалося вижити після того, як Будівля впала в результаті масштабного землетрусу.

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