Будинки з людьми можуть впасти: у Туреччині новий потужний землетрус

Людей місцева влада закликає триматися подалі від будівель і по можливості евакуюватися з цього регіону.

Землетрус в Туреччині / Sabah.co.tr

У Туреччині у понеділок, 20 лютого, сталося два нових землетруси, магнітудою 6,4 і 5,8 балів.

Як пише dailysabah.com, епіцентром першого землетрусу магнітудою 6,4 був район Дефне.

Інший землетрус був магнітудою 5,8 з епіцентром в районі Самандага в турецькій провінції Хатай.

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Також землетруси чули в інших містах, що викликало паніку серед місцевих жителів.

У мережі повідомляють, що через нові землетруси пошкоджені будинки. Людей місцева влада закликає триматися подалі від будівель і по можливості евакуюватися з цього регіону.

"Ми знаємо, що цей землетрус був незалежним землетрусом. Наразі після землетрусу магнітудою 6,4 стався близько 20 афтершоків. У нас 8 поранених", - заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Землетруси в Туреччині та Сирії

Вранці 6 лютого у Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим в країні з 1939 року – тоді, 84 роки тому, загинули майже 33 тисяч осіб, близько 100 тисяч постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан.

Згідно з останніми даними, число загиблих в Туреччині досягло 38 044 осіб, передає агенство Анадолу.

Аль-Джазіра повідомляє, що число загиблих в Сирії як і раніше становить 5,8 тис., таким чином, число жертв землетрусу в обох країнах перевищило 43,8 тис.

Президент України Володимир Зеленський відправив до Туреччини українських рятувальників, які будуть задіяні під час розбору завалів.

У Туреччині рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку українку з її 4-річним сином. Матері з дитиною вдалося вижити після того, як Будівля впала в результаті масштабного землетрусу.

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