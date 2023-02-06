Потужні землетруси сколихнули Туреччину: зруйновані будівлі, сотні жертв і тисячі постраждалих

Всього в країні сталося шість землетрусів магнітудою понад 6 балів. Крім того, підземні поштовхи були в Сирії та Західному Азербайджані.

Землетрус у Туреччині забрав життя сотень людей / скріншот

Вранці 6 лютого у Туреччині пройшла серія потужних землетрусів. Зруйновані будівлі. Вже виявлено 284 жертви, також відомо про тисячі постраждалих.

Турецьке управління з надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що землетрус магнітудою 7,4 стався о 4:17 ранку і був зосереджений в районі Пазарчик. Підземні поштовхи залягали на глибині 7 кілометрів.

За ним послідував землетрус магнітудою 6,4 бала на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався в Газіантепі.

Землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир, і в сусідніх країнах, включаючи Ліван і Сирію.

За даними міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, всього в країні сталося шість землетрусів магнітудою понад 6 балів.

Наслідки землетрусу в Туреччині / скріншот

Як повідомляє турецьке видання Milliyet, у місті Діярбакир стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Восьмиповерховий будинок в районі Єнішехір знесло в лічені секунди.

Віцепрезидент Туреччини Фуата Октая повідомив у Twitter, що станом на 6:30 зафіксували 284 жертви підземних поштовхів. Також відомо про щонайменше 2323 осіб, які отримали поранення.

Дані про жертв і постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Речник Міністерства закордонних справ Укаїни Олег Ніколенко повідомив, що посольство перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих у Туреччині.

Землетрус у Сирії

237 людей загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті серії потужних землетрусів, центром яких стала південно-східна Туреччина.

Як повідомляє сирійське агентство SANA, сильні підземні поштовхи вразили регіони Ідліб, Алеппо, Хама, Латакія та Ракка.

Щонайменше 42 людини загинули і понад 200 отримали поранення в районах Алеппо, які знаходяться під контролем режиму Башара Асада.

Десятки будівель також були зруйновані або пошкоджені в контрольованих опозицією районах на півночі Сирії, де рятувальні команди шукають тих, хто вижив.

У різних районах на півночі Сирії щонайменше 58 людей були вбиті й сотні поранені.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що багато жителів все ще перебувають під завалами. Вони також закликають громадян допомогти доставити постраждалих до лікарень.

Наслідки землетрусу в Сирії / скріншот

Землетрус також завдав шкоди двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Як повідомляв Главред, 28 січня у північно-західній частині Ірану стався землетрус (з магнітудою 5,9). Епіцентр підземних поштовхів був за 23 км на південний схід від міста Хой (з населенням 175 тисяч осіб).

Землетрус завдав шкоди двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

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