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Ризик землетрусу в Україні: сейсмолог розповів, яким регіонам загрожує небезпека

9 лютого 2023, 01:31
Україна знаходиться в зоні Вранча та розташована на північному краї того ж поясу, в якому сталися землетруси в Туреччині та Сирії.
Землетрус у Туреччині
Землетрус у Туреччині забрав життя тисяч людей / Фото УНІАН, скріншот

Днями в Туреччині та Сирії руйнівні землетруси забрали життя тисяч людей. Україна знаходиться в зоні Вранча та розташована на північному краї того ж поясу, в якому сталися землетруси в цих двох країнах. Заступник директора Інституту геофізики ім. С. Суботіна НАН України Олександр Кендзьора оцінив, чи загрожує Україні подібне природне явище.

За його словами, рівень сейсмічної небезпеки на території України задається Державними будівельними нормами України, де показано, який рівень небезпеки присутній в різних місцях на території країни.

До регіонів з найбільшою сейсмічною небезпекою відноситься південний захід Одеської області та Крим.

"Що стосується інших регіонів, то слід дивитися на карту, про яку я сказав. Щоб дізнатися, який рівень сейсмічної небезпеки в конкретному місці, потрібно взяти державні будівельні норми України будівництва в сейсмічно небезпечних районах", - сказав Кендзьора в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За словами експерта передбачити землетрус у часі неможливо, але можна передбачити його величину.

"І навіть частотний склад тих коливань, що дійдуть до тієї чи іншої площадки знизу і змусять коливатися або саму площадку, або будівлі та споруди, які на ній розміщені", - пояснив Кендзьора.

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

У ВООЗ вважають, що кількість загиблих внаслідок землетрусу на південному сході Туреччини 6 лютого може зрости у вісім разів.

За останніми даними, внаслідок землетрусу в Туреччині загинули 8 574 осіб, поранені 49 133, обрушилися 6 444 будівель.

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