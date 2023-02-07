Загинули українці: Зеленський відправив рятувальників у Туреччину розбирати завали

Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччині допомогу з боку українських рятувальників у ліквідації наслідків землетрусу.

Українські військові поїдуть у Туреччину розбирати завали / Колаж фото Sabah.co.tr, УНІАН

У Туреччині 6 лютого стався жахливий та руйнуючий все на своєму шляху землетрус. Під завалами досі можуть залишатися люди. Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели термінову розмову. Зеленський пообіцяв відправити українських рятувальників, які будуть задіяні під час розбору завалів.

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротший час", - написав Володимир Зеленський.

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль вже дав розпорядження про відправлення рятувальників у Туреччину. Загалом на допомогу прибудуть 87 рятувальників, серед яких 10 членів екіпажів літаків Ан-32 та Ан-36.

"Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів, Міністерством внутрішніх справ та Державною службою з надзвичайних ситуацій опрацювати питання відшкодування витрат, пов’язаних з наданням Турецькій Республіці допомоги в ліквідації наслідків землетрусу", - йдеться у тексті указу.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинуло двоє громадян України.

Наслідки землетрусу у Сирії та Туреччині

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Кількість загиблих в результаті землетрусу, який стався на півдні Туреччини і в сусідній Сирії, перевищило 5 тисяч осіб. Ще 20 534 осіб отримали поранення. Оскільки рятувальники продовжують розкопувати уламки зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив, кількість жертв може збільшитися.

В результаті землетрусів обвалилося 5 775 будівель.

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