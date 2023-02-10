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Чотири дні під завалами: у Туреччині врятували українку з 4-річним сином

10 лютого 2023, 17:51
Жінка з дитиною опинилися під бетонними брилами після масштабного землетрусу. Виявити їх живими вдалося лише через кілька днів.
Землетрясение в Турции
Українку з 4-річним сином знайшли під завалами через 4 дні після землетрусу/ скрін CNN Turk

У Туреччині рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку українку з її 4-річним сином. Матері з дитиною вдалося вижити після того, як будівля завалилася внаслідок масштабного землетрусу.

Їх накрило бетонними брилами, під якими Олені з сином довелося провести чотири дні. Про це повідомило CNN Turk у п’ятницю, 10 лютого.

Громадянку України Олену Акгел та її сина Юкселя виявили після кількаденного розбирання завалів будинку в місті Іскендерун. Видання повідомляє, що під час розбору уламків рятувальники почули, що під завалами хтось є, і почали операцію з порятунку.

Дитину вдалося дістати ще до того, як рятувальники зробили більший отвір в уламках бетону. Пізніше вони змогли дістати і жінку.

Постраждалих передали медикам, їм надають необхідну допомогу. Зазначається, що їхній стан задовільний.

Рятувальники продовжують розбір завалів у цьому регіоні.

Землетрясение в Турции
Олену з сином знайшли під завалами через 4 дні після землетрусу/ скрін CNN Turk
Землетрясение в Турции
Жінці з дитиною вдалося вижити під завалами будинку/ скрін CNN Turk

Наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у країні з 1939 року – тоді, 84 роки тому, загинули майже 33 тисяч осіб, близько 100 тисяч постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Згідно з останніми даними, які озвучив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, кількість загиблих внаслідок землетрусів в Туреччині уже становить 18 991 людини. Кількість поранених становить 75 523 людини, стільки ж осіб було евакуйовано, цитує Ердогана турецька газета Hurriyet. У Сирії щонайменше 3 384 особи загинули та 5 245 отримали поранення.

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