Рано чи пізно в Україні будуть землетруси до 8 балів: сейсмолог назвав найнебезпечніший регіон

Україна знаходиться в тому ж сейсмоактивному поясі, що і Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи.

Де в Україні можливі землетруси до 8 балів - відповідь сейсмолога / Фото pixabay.com ​

Рано чи пізно землетруси торкнуться всієї території України. Найпотужніші поштовхи з інтенсивністю 8 балів за шкалою Ріхтера можливі на південному заході Одеської області. Про це в ефірі телемарафону заявив сейсмолог НАН України Олександр Кендзера.

За його словами, в Україні можливі землетруси, оскільки вона знаходиться в тому ж сейсмоактивному поясі, що і Туреччина. Цей сейсмоактивний пояс постійно генерує підземні поштовхи.

Землетруси залежать від того, з якою швидкістю рухаються плити, що в свою чергу призводить до накопичення енергії.

"Цей пояс утворився через те, що Євроазіатська плита тисне на Арабську та Африканську плити. Очевидно, що рух цих плит зупинити неможливо, тому рано чи пізно там будуть землетруси", — сказав він.

Кендзера нагадав і про зону Вранча, розташовану в Румунії. Землетрус на цій сейсоактивній плиті може відчуватися на всій території України. Місцеві сейсмоактивні зони зафіксовані біля Криму та Закарпаття.

Довідка. Зона Вранча - сейсмоактивна зона, розташована на ділянці стикування Південних і Східних Карпат в жудеце Вранча, Румунія. Максимальна магнітуда землетрусів в цій сейсмоактивній зоні досягає 8,3. Осередки землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також в мантії на глибинах від 80 до 190 км. Завдяки великим глибинам і магнітудам землетрусу зони Вранча проявляються на величезній території — від Греції на півдні до Фінляндії на півночі.

Землетрус у Туреччині 2023

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів.

Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис. осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

За словами міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджа, кількість загиблих в Туреччині вже перевищила 22 000 осіб. На сьогоднішній день відомо, що 22 327 людей загинули і ще 80 278 осіб отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 людей. Внаслідок чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 880 осіб.

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