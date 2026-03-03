Рус
Росія обрала нову ціль в Україні: нардеп розкрив, які міста під загрозою

Руслан Іваненко
3 березня 2026, 19:43
Народний депутат радить родинам мати запас питної та технічної води на випадок перебоїв.
Загроза стосується переважно міст-мільйонників / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ може атакувати водопостачання великих міст України
  • Міста під загрозою: Київ, Дніпро, Одеса та Харків
  • Менші міста, як Житомир чи Черкаси, малоймовірно постраждають

Країна-терорист Росія, ймовірно, може спробувати порушити централізоване водопостачання у великих українських містах, серед яких Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Наскільки я розумію, їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса, Харків. Малоймовірно, що їм цікаві Житомир, Черкаси чи Чернігів. Але міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення", – зазначив парламентар.

Він додав, що кожна родина повинна бути готовою до можливих загроз та мати запас питної й технічної води.

На запитання ведучої про підготовку водоканалів до потенційних проблем з водою Нагорняк відповів:

"Наш комітет поки що не інформували з цього приводу. Я думаю, що, можливо, і були якісь розпорядження від Головного управління розвідки так само і від Кабінету міністрів, але я не певен, що вже почалися якісь рухи".

Чи зупинить Росія удари по Україні – думка експерт

Як повідомляв Главред, Росія продовжить тиснути на тилові області України впродовж весни та літа. Противник планує масштабні обстріли та диверсійні операції всередині країни. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Ракети, якими РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

"Ракетно-дроновий терор не припиниться. Це одна з ключових складових стратегії Росії щодо тиску на тил України. Вони й надалі дотримуватимуться цієї тактики", — зазначив експерт.

Коваленко додав, що на затишшя очікувати не варто: атаки дронів-камікадзе та ракетні удари залишаються важливою частиною російської стратегії. Паралельно Москва намагатиметься розхитувати ситуацію всередині країни, роблячи ставку на внутрішню дестабілізацію.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, увечері в понеділок, 2 березня, у Києві пролунали потужні вибухи. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони в столиці.

Крім того, в день, 2 березня, окупаційні війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини дронами, поціливши у приміський потяг із пасажирами. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них діти, повідомили місцеві та урядові джерела.

Також Україна готується до чергової хвилі російського терору. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Кремль може націлитися на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема системи водопостачання.

Про джерело: Київ24

Київ24 — український комунальний телевізійний канал, заснований 1995 року. Засновник — Київська міська рада. Директор телеканалу — Юрій Лященко. Відповідно до програмної концепції КП КМР ТК "Київ" за форматом інформаційно-просвітницький телеканал, пише Вікіпедія.

війна в Україні водоснабжение питна вода новини України Ракетна атака на Україну
Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

