По яким цілям будуть бити окупанти навесні – Зеленський відповів

Віталій Кірсанов
3 березня 2026, 20:58
Навесні обстріли не припиняться, росіяни готуються бити по критичній інфраструктурі.
Що сказав Володимир Зеленський:

  • Росіяни не збираються зменшувати кількість ударів
  • Необхідно підготуватися до наступної зими

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не розраховувати на зниження інтенсивності російських обстрілів з приходом весни. Про це він заявив під час вечірнього звернення у вівторок.

За словами глави держави, для всіх регіонів зараз актуальне єдине завдання - підготовка як до найближчих місяців, так і до наступного опалювального сезону. Він підкреслив, що Росія не має наміру скорочувати кількість атак і як і раніше готується наносити удари по критичній інфраструктурі.

відео дня

Зеленський зазначив, що цієї зими частина громад і міст продемонстрували високу готовність і змогли ефективно захистити енергосистему та підтримати населення. Водночас у деяких регіонах, за його словами, впоратися з викликами не вдалося.

"Ми пройшли цю зиму, деякі громади, частина наших міст змогли досягти великих результатів у захисті, у підтримці людей. Деякі зовсім не впоралися, як це бачили ми", – заявив Зеленський.

Президент акцентував увагу на необхідності узагальнити успішний досвід, визначити чіткі завдання для військових і дипломатичного напрямку та реалізувати дві ключові складові загальнонаціональної стратегії: посилити захист у короткостроковій перспективі та якісно підготуватися до наступної зими, щоб уникнути серйозних криз.

Серед пріоритетів він назвав розвиток альтернативної генерації та систем теплопостачання, створення додаткових джерел енергії та посилення реального захисту об'єктів з урахуванням існуючих загроз. Також Зеленський подякував регіонам, керівникам громад та уряду за виконану роботу та представлені плани стабільності.

Дивіться відео заяви Зеленського

Які подальші плани росіян на фронті - оцінка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що головним напрямком наступу Росії в 2026 році буде Донецька область. За його словами, окупанти спочатку націлені на повне захоплення Костянтинівки, а далі планують рух на Краматорськ і Слов'янськ.

Ступак підкреслює, що наявність людських ресурсів дозволяє Кремлю одночасно розглядати й інші напрямки, зокрема Запоріжжя та Запорізьку область.

"Запоріжжя – дуже небезпечний напрямок. Наші війська останні три тижні успішно відбивають атаки, але росіяни наблизилися до міста на 13 км. Якщо вони закріпляться ближче, місто може перетворитися на місто-привид, подібно до Херсона. Росіяни роблять все, щоб у Херсоні було неможливо жити, і цей сценарій може повторитися в Запоріжжі", - зазначив експерт.

Він також додав, що подальші дії РФ будуть визначатися не тільки територіальними цілями, але і наявністю ресурсів для розширення наступальних операцій на інших фронтах.

Ситуація на фронті - останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, в той же час у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

Нагадаємо, в лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км, що в два рази менше, ніж в січні цього року, і стало найменшим показником з липня 2024 року. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський лінія фронту новини України Фронт
Заморозки вдарять по Полтавщині: синоптики попередили про зміну температури

