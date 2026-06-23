В Україні можуть різко посилити штрафи за перевищення швидкості: цифри злетять

У Верховній Раді готують законопроект, який передбачає суттєве посилення покарань для водіїв за порушення швидкісного режиму.

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В Україні можуть збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Рада готує законопроект щодо посилення покарань для порушників ПДР

Згідно з проєктом, розміри штрафів можуть суттєво збільшитися

У Верховній Раді готують законопроект, який передбачає суттєве посилення покарань для водіїв за порушення швидкісного режиму.

Ініціатива розроблена за участю Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України і передбачає прив’язку штрафів до ступеня перевищення швидкості, а також до частоти порушень протягом року, повідомила народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

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Згідно з проєктом, розміри штрафів можуть бути такими:

— перевищення більш ніж на 20 км/год — 680 гривень;

— понад 40 км/год — 2040 гривень;

— понад 60 км/год — 2720 гривень;

— понад 80 км/год — 3400 гривень;

— п’ять і більше порушень за рік — до 17 000 гривень.

Для порівняння, зараз в Україні діють м’якші санкції:

340 гривень за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год

1700 гривень — за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год.

Документ поки що перебуває на стадії розгляду і не прийнятий Верховною Радою.

/ Главред - інфографіка

В Україні обговорюють нову систему штрафних балів для водіїв

В Україні розглядається можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв, однак її остаточний механізм поки що не визначений. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, один із варіантів, що обговорюються, передбачає нарахування балів після набрання чинності постановою про адміністративне правопорушення. Водночас залишається відкритим питання, яким чином працюватиме система автоматичної фіксації порушень і як саме вона буде інтегрована в нову модель відповідальності.

Нагадаємо, 5 червня в Києві автомобіль Mercedes в’їхав у підземний пішохідний перехід, внаслідок чого загинули щонайменше четверо людей, ще троє отримали травми. За інформацією Офісу генерального прокурора, серед загиблих — 12-річний хлопчик, а також двоє чоловіків і жінка. Водія госпіталізували після визволення з автомобіля.

Згодом стало відомо, що водій 38 разів порушував ПДР, переважно за перевищення швидкості. Частина порушень була зафіксована у 2025 році, також він уже скоїв ДТП раніше.

Як повідомляв Главред, у результаті ДТП 5 червня загинув учень Київської вальдорфської школи "Софія" Григорій Глушич. Хлопчик нещодавно закінчив 6-й клас і готувався до літніх канікул.

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Про персону: Ольга Василевська-Смаглюк Ольга Василевська-Смаглюк - українська журналістка, народна депутатка України IX скл. від партії "Слуга народу". Кандидатка у народні депутати від партії "Слуга народу" на парламентських виборах 2019 року (в. о. № 96), пише Вікіпедія. Під час повномасштабного вторгнення організувала штаб для видачі людям гуманітарної допомоги, брала участь в організації евакуації населення, спільно з ГО "Добробат" організувала ремонт пошкоджених будинків на території Димерської, Бородянської, Іванківської громад Київщини, спільно з UNICEF UKRAINE відбудувала 10 укриттів в школах та садочках деокупованої Київщини, відновила амбулаторію в Загальцях, провела ремонт в Публічній бібліотеці Вишгорода та в Клавдіївській сільській бібліотеці

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