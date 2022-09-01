В Україні ліквідували командира батареї російських артилеристів

Надір-Шах Акболатов ліквідований в Україні / Фото t.me/a_shtirlitz ​

В Україні "демілітаризувати" чергового молодшого офіцера армії РФ. Надир-Шах Акболатова командував батареєю гаубичного артилерійського дивізіону окупантів.

Про ліквідацію росийського загарбника повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан у Telegram і опублікував його фото.

"Старший лейтенант Надір-Шах Акболатов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!"- йдеться у повідомленні.

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Акболатов був командиром шостої батареї другого гаубичного артилерійського дивізіону 200-ї артилерійської бригади (в/ч 4827). Остання входить до складу 29-ї загальновійськової армії, дислокується в селищі міського типу Дров'яна Забайкальського краю РФ, що входить до складу ЗАТО Горний.

Раніше окупант Акболатов Надір-Шах Насрутдінович був представлений до медалі "за знищені в ході бойових дій" нібито чотирьох БМ-21 "Град".

Як повідомляв Главред, в Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу і проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоби поповнити ряди "двохсотих" окупантів.

Крім того, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

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