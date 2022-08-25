Проїхав понад 5 тисяч км, щоб померти: ЗСУ ліквідували земляка Шойгу

Долаан Донгак знайшов свою смерть в Україні / Фото УНІАН, twitter.com/Shtirlitz53

В Україні ліквідований лейтенант Долаан Донгак. Він був земляком російського міністра оборони Сергія Шойгу та проїхав понад п'ять тисяч кілометрів, щоб поповнити лави "двохсотих" окупантів.

Полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував у Twitter фото загарбника.

"Лейтенант Долаан Донгак зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!" - прокоментував український офіцер.

Російський окупант Долаан Донгак родом з Республіки Тива. Він народився в селі Самагалтай, що входить до складу Тес-Хемського кожууна. Від нього до Москви – 4091 кілометр, до України - 5611 кілометрів. Про його вік і військові регалії нічого невідомо. Не виключено, що окупант міг закінчити військово-інженерний інститут Сибірського федерального університету в Красноярську.

Долаан Донгак / Фото twitter.com/Shtirlitz53

У спільноті "Новини з Батьківщини Шойгу" заявили, що Донгак Долаан Давидович "загинув під час "спецоперації" в Україні". Загарбника поховали 24 серпня в рідному селі.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований Микита Сокур - старший сержант російської окупаційної армії з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

Крім того, бійці ЗСУ в селищі Веселе (Запорізька область) ліквідували російського окупанта Сергія Шалунова, який був родом з Ленінградської області країни-агресора.

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