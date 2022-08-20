'Град не побачив': в Україні ліквідований окупант-метеоролог з РФ

Окупант Микита Сокур був ліквідований в Україні / Фото facebook.com/irakli.komaxidze, УНІАН

На війні в Україні ліквідований старший сержант російської окупаційної армії Микита Сокур з Архангельської області. Він очолював метеорологічну службу однієї з частин Східного військового округу.

"Немирна звістка прийшла в м. Мирний Архангельської області. В Україні ліквідований 25-річний російський окупант, старший лейтенант Микита Сокур. Молодий офіцер служив на посаді начальника метрологічної (!) служби в одній з частин Східного військового округу", - написав у Facebook OSINT-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Комахідзе також опублікував посилання на сторінку дружини ліквідованого окупанта Валерії Молчанової із закликом висловити їй "співчуття". Правда, зараз дружина окупанта закрила сторінку, імовірно, через потік повідомлень.

Як і коли був ліквідований окупант Сокур не повідомляється. "Метеоролог" був активний в соцмережах 30 липня.

Окупант Микита Сокур зі своєю дружиною Валерією Молчановою / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Микита Сокур служив в одній з частин Східного військового округу / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Єдина публічна згадка про ліквідацію Сокура зустрічається в дописі директора школи, яку закінчив російський загарбник. За його словами, "гірка звістка" про "денацифікацію" окупанта докотилася до Архангельської області 19 серпня.

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Як повідомляв Главред, в Росії помер льотчик Вадим Алаєв, який потрапив у полон після того, як бомбив мирні населені пункти України. Його повернули країні-агресору під час обміну полоненими 19 квітня. Вже вдома він помер від страшних опіків, отриманих у вертольоті, що загорівся після удару українських військових.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів у російській армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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