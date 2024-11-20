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Графіки відключень світла можуть скасувати для усіх українців: названо терміни

Марія Николишин
20 листопада 2024, 16:51
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Ймовірно, до кінця тижня енергетикам вдасться зробити все, щоб українці були зі світлом.
Графіки відключень світла можуть скасувати для усіх українців: названо терміни
Відключення світла / колаж Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви депутата:

  • Відключення світла можуть скасувати цими вихідними
  • Все залежатиме від погоди, температури та атак на енергосистему

Графіки відключень світла в Україні можуть скасувати вже на цих вихідних, але для цього мають бути дотримані деякі умови. Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телеканала "Київ24".

За його словами, якщо будуть сонячні дні, то сонячна електростанція дасть у мережу до 1 ГВт потужності.

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"Наразі питання навіть не в температурному режимі, а в тому, чи буде сонячна погода чи ні, чи дадуть нам поновлювані джерела електроенергії додатковий обсяг генерації. Якщо будуть сонячні дні, то сонячна електростанція дасть у мережу до 1 ГВт потужності, що дасть можливість покрити більший обсяг споживання", - наголосив він.

Нардеп додав, що скасування графіків відключення світла також залежатиме від погоди, температури на вулиці, атак на енергосистему.

"Я сподіваюся, що до кінця тижня нашим енергетикам вдасться зробити все, щоб українці 24 години на добу були зі світлом", - підкреслив Нагорняк.

Він зауважив, що Одеський регіон досить дефіцитний, а електроенергія туди надходить від Южно-Української атомної електростанції і ворог це знає.

"Під час атаки в неділю вранці (17 листопада, - ред.) ворог прицільно бив по підстанціях Укренерго, які доставляють цю електроенергію одеситам. Тільки в підстанцію в Усатово прилетіло сім російських ракет і на одній із підстанцій загинули два працівники Укренерго", - повідомив депутат.

Графіки відключень світла можуть скасувати для усіх українців: названо терміни
Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. Однак, в деяких областях графіки скасували.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару та працюють фактично цілодобово у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи.

В той же час, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков заявив, що для повного відновлення енергосистеми України після після масованої атаки РФ необхідно від 3 до 4 днів.

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Хто такий Сергій Нагорняк?

Сергій Нагорняк - народний депутат України 9-го скликання. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності, пише Вікіпедія.

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