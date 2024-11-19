Зеленський розповів про ситуацію зі світлом в Україні: до чого готуватись українцям

Для українських енергетиків існує важливе завдання адаптуватись до енергетичного терору.

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Чи буде в Україні світло / колаж: Главред, фото: ОПУ, УНІАН

Основні тези Зеленського:

РФ потужно атакувала українську енергетику

Яка ситуація із постачанням електроенергії

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді заявив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 гігават енергопотужності в Україні. Оце по-їхньому війна. Війна проти людей, проти світла. Але наші люди роблять все, щоб не допустити темряви в Україні: для всіх нас, для сімей, для дітей", - сказав він. відео дня

Володимир Зеленський також подякував енергетикам за їхню роботу. Він додав, що існує важливе завдання адаптуватись до енергетичного терору.

"Відповідальність до виконання цього завдання персональна", - наголосив Зеленський.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Президент також додав, що до кінця року будуть підготовлені паспорти "енергетичної стійкості" українських регіонів.

"Це вперше в Україні для всіх областей буде напрацьована основа для кожної з областей витримати усі виклики в енергетиці. У наступному році ми будемо імплементувати паспорти з точки зору генерації", - сказав він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в "Укренерго" розкрили, коли скасують графіки відключень світла. Радник прем’єр-міністра України заявив, що для повного скасування графіків відключень електроенергії "потрібні не дні, а тижні". Українські енергетики продовжують усувати наслідки ворожого удару.

Олександр Харченко розповів невтішний сценарій, що світло вимикатимуть на постійній основі. У разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенков повідомив, скільки триватимуть відключення світла. За його словами, найбільше постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують пікове споживання електроенергії вранці та увечері.

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