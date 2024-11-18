Відключення електроенергії: як уберегти побутову техніку - важливі поради ДСНС

Не варто намагатися самостійно ремонтувати електропостачання або втручатися в електрощитові.

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В ДСНС розповіли як не знищити майно під час відключень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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Як уникнути пошкодження електроприладів під час відключень

Чи можна використовувати газові плити для обігріву приміщень

Перепади напруги після відновлення електропостачання можуть пошкодити електроприлади. Однак майно може буде цілим та неушкодженим, якщо знати деякі особливості. ДСНС розповідає про декілька правил.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

Щоб уберегти побутову техніку в період застосування графіків відключення електроенергії, важливо дотримуватися кількох простих умов.

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Відключайте техніку від мережі та використовуйте стабілізатори напруги. Підключайте прилади не одразу, а через 30 хвилин після появи світла, робіть це поступово, щоб уникнути різкого зростання навантаження. Купуйте сертифіковану техніку тільки у перевірених продавців і користуйтеся нею відповідно до інструкцій. Слідкуйте за використанням обігрівачів і генераторів. Не встановлюйте електроприлади на горючі поверхні. Не використовуйте газові плити для обігріву приміщень. Не намагайтеся самостійно ремонтувати електропостачання або втручатися в електрощитові. Електрогенератори використовуйте тільки на вулиці. Не розводьте відкритий вогонь у приміщеннях чи на балконі для обігріву.

"Дотримання цих порад допоможе зберегти ваше майно цілим і уникнути небезпечних ситуацій", - зазначили в ДСНС.

Відключення світла в Україні - що відомо

Як відомо, 17 листопада Україна опинилася під ракетною атакою Росії. Унаслідок масштабної ракетної атаки в окремих регіонах країни було введено екстрені відключення електроенергії.

Як писав Главред, після такого удару в Україні запроваджують графіки. Причиною тимчасового повернення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки.

Цілком ймовірно, що світло вимикатимуть на постійній основі. Директор Центру досліджень енергетики Харченко, все буде залежати і від температури повітря.

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Що таке віялові вимкнення електроенергії? Віялові вимкнення електроенергії - почергові або погрупові від'єднання (за допомогою комутаційних апаратів) споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, що сприяє її частотному розвантаженню, рідше — температурному розвантаженню обладнання підстанцій або ліній електропередач, пише Вікіпедія.

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