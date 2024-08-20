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У Тернополі горить промисловий об’єкт після удару РФ: влада зробила важливу заяву

Альона Вороніна
20 серпня 2024, 10:39
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Окупанти влучили у промисловий об’єкт, спалахнула ємність, у якій зберігалися паливно-мастильні матеріали. Місцевих мешканців закликали не виходити на вулиці.
Пожар в Тернополе после удара РФ
У Тернополі горить промисловий об’єкт після удару РФ/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Російські окупанти під час атаки в ніч на 20 серпня завдали удару по промисловому об’єкту у Тернополі. Там прогримів вибух, після чого спалахнула пожежа.

У Тернопільській ОВА звернулися до місцевих мешканців із закликом менше часу проводити на вулиці, зачиняти вікна у приміщеннях і ретельно мити овочі та фрукти, які принесені з вулиці.

"Рекомендуємо. При плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря", – зазначили в ОВА.

відео дня

Було влучання в одну з ємностей з паливно-мастильними матеріалами

Під час брифінгу у Тернопільські ОВА розповіли, що ворог вдарив по промисловому об’єкту і там виникла пожежа.

"Під час нічного удару ворог завдав удару по промисловому об’єкту, виникла пожежа. Усі служби, які мають забезпечити роботу по своїх напрямках, виїхали на місце події", – повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко під час брифінгу вранці 20 серпня.

Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей розповів, що орієнтовно біля 3 години ночі рятувальники отримали повідомлення про пожежу на одному з підприємств Тернополя.

"На місці було встановлено загорання внаслідок влучання ворожого предмету в одну із ємностей, у якій зберігалися паливно-мастильні матеріали, внаслідок чого виникла пожежа. Для ліквідації цієї пожежі були залучені рятувальники Тернопільського гарнізону, а також інших міст нашої області, всього понад 20 одиниць техніки та понад 90 рятувальників на ліквідації цієї пожежі. Також залучалися два пожежні потяги – з Тернополя і Львова. О 06:50 відбулася локалізація пожежі, тобто припинене її розповсюдження, та взято під контроль. Зараз відбувається гасіння пожежі. Постраждалих внаслідок пожежі було", – розповів начальник ГУ ДСНС України в Тернопільській області.

В Тернопільському районі перевіряють якість повітря і води

В ОВА повідомили, що після виникнення цієї ситуації одразу був розпочатий контроль якості повітря і скоро розпочнеться контроль якості води, щоб відповідно реагувати, якщо будуть перевищення.

Генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила, що в повітрі поки що не виявлено великих концентрацій шкідливих речовин. Але до закінчення повних досліджень повітря і води місцевим мешканцям рекомендують утриматися від тривалого перебування на повітрі, багато тримати дітей у закритих приміщеннях із закритими вікнами і кватирками.

Дивіться відео брифінгу про наслідки удару РФ по Тернополю:

Триває ліквідація пожежі

У ДСНС України повідомили, що на Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті.

"Вночі ворог атакував один із промислових об'єктів на території області. Виникла пожежа. До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, 2 пожежні потяги. Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація. Попередньо, жертв та постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 серпня РФ масовано атакувала Україну, дрони і ракети збивали у 9 областях. Під час нічного удару окупанти запустили майже три десятки "Шахедів", а також били ракетами.

  • Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня
    Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня
    Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня
    Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня ДСНС України
  • Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня
    Наслідки удару РФ по Тернополю в ніч на 20 серпня ДСНС України

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, 19 серпня РФ підіймала в повітря 6 літаків Ту-95МС – українців попередили про ракетну загрозу. Спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

У ніч на 20 серпня пролунали потужні вибухи – Росія запустила по Києву балістику. Зранку 20 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – на Київщині пролунали вибухи.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Також раніше повідомлялося, що було розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності. Останній раз Росія завдавала по Україні масованого удару ще на початку липня.

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