Розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності

Останній раз Росія завдавала по Україні масованого удару ще на початку липня.

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Росія може завдавати по Україні нового масованого удару / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, depositphoto.com.ua

Росія справді накопичує боєкомплект для масованого удару по Україні, про що свідчить певна пауза з моменту попередньої атаки, яка відбулася ще 8 липня, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Однак нічого "апокаліптичного" не станеться.

Оцінюючи масштаб загрози, Коваленко зауважив, що на сьогодні РФ могла накопичити 80 ракет Х-101/555, до шести "Кинджалів" і 40 одиниць "Калібр". Водночас агресорка навряд змогла накопичити "Іскандери", які вона регулярно застосовує у війні проти України.

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Також Коваленко нагадав, що РФ регулярно використовує північнокорейську балістику.

В цілому, у РФ в запасі до 130 ракет різного типу, не кажучи вже про ті, що були в арсеналі.

"Тим не менше, задіяти увесь ударний потенціал одночасно Росія не зможе", - вважає Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удар по Україні - коли чекати наступної атаки

Раніше The Times писав із посиланням на джерела в Міноборони України, що Росія готує потужний обстріл українських міст, насамперед "важливих" будівель у Києві, намагаючись у такий спосіб нібито помститися за прорив у Курську область.

Зазначалося, що Росія може знову застосувати цілий арсенал ракет - крилатих і балістичних, а також "Шахеди".

Експерти вважають, що наступна масована атака РФ може відбутися 24 серпня - на День Незалежності. Але навряд чи цей удар буде "апокаліптичним", погодився експерт Олександр Коваленко.

Як писав Главред, у ніч на неділю, 18 серпня, Росія завдала по Україні ракетно-дронового удару. Окупанти випустили по Україні 16 повітряних цілей. Сили оборони знищили 13 із них: 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе.

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