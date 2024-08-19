РФ підняла в повітря 6 літаків Ту-95МС: українців попередили про ракетну загрозу

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

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РФ підняла в повітря 6 літаків Ту-95МС/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія підняла в повітря шість літаків Ту-95МС.

Вони злетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії та здійснюють політ у південно-східному напрямку. Про це попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

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Також у Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння зі сходу та з тимчасово окупованого Криму.

Пізніше у моніторинговому Telegram-каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що російські борти Ту-95МС здійснили передпусковий маневр.

"Всі борти здійснили передпусковий маневр у районі Енгельса. Якщо пуски реальні – очікуємо ракети ближче до 14:00", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Що відомо про літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ двічі за ранок намагалася атакувати Київ 18 серпня. Силами і засобами ППО всі ворожі цілі були знищені. У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

18 серпня РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося збити.

Також раніше повідомлялося, що було розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності. Останній раз Росія завдавала по Україні масованого удару ще на початку липня.

У ніч на 19 серпня РФ атакувала Україну дронами, їх довелося збивати у 8 областях. У деяких областях внаслідок нічних ударів окупантів горіли житлові будинки, є постраждалі.

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