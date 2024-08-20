РФ масовано атакувала Україну, дрони і ракети збивали у 9 областях: які наслідки

Під час нічного удару окупанти запустили майже три десятки "Шахедів", а також били ракетами.

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РФ масовано атакувала Україну, дрони і ракети збивали у 9 областях/ колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Російські окупанти у ніч на вівторок, 20 серпня, запустили по Україні майже три десятки повітряних цілей. Загалом вони атакували нашу державу 26 ударними дронами і кількома ракетами різного типу. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської обл., керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – рф)", – йдеться у повідомленні.

Українська протиповітряна оборона збила 28 ворожих повітряних цілей у межах 9 областей нашої держави.

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"В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей", – повідомив Олещук.

Удар по Україні 20 серпня/ Олещук

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На Київщині через падіння уламків пошкоджені приватні будинки

Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що в ніч на 20 серпня ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Ворожі цілі були збиті силами ППО.

Кравченко зазначив, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалих немає

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади. Крім того, в одному з районів виникло займання трав'яного настилу. Пожежа оперативно ліквідована. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки", – зазначив голова Київської ОВА.

Наслідки нічної атаки по областях України

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили дві крилаті ракети і два ворожі дрони. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що російські війська атакували два райони області.

"Синельниківщина. Ввечері ворог застосував безпілотник по одному з населених пунктів. Нікопольщина. Агресор ввечері поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Випустив декілька артилерійських снарядів по Мирівській громаді. А вже зранку обстріляв Марганецьку і продовжив терор Нікополя. Постраждала одна людина. Якої шкоди заподіяли окупанти, ще уточнюють рятувальники", – розповів Лисак.

Миколаївська область

Вночі в Миколаївській області було знищено 5 ворожих дронів "Шахед", повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Херсонська область

На Херсонщині вночі українська ППО знищила два дрони "Шахед", повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Білозерка, Благовіщенське, Томина Балка, Червоний Маяк, Понятівка, Первомайське, Приозерне, Садове, Комишани, Михайлівка, Ольгівка та місто Херсон. Російські військові поцілили в освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення, з них – 1 дитина", – розповів очільник ОВА про наслідки атак, які здійснили окупанти на область у понеділок, 19 серпня.

Вінницька область

У Вінницькій ОВА повідомили, що над областю було збито 10 ворожих дронів із 12, які залетіли на територію області.

"Як повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, у ніч на 20 серпня загалом в область зайшло 12 БпЛА. За результатами роботи ППО збито 10 БпЛА. Інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування не надходила", – йдеться у повідомленні.

Хмельницька область

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вночі сили ППО знищили над областю один дрон.

"Сьогодні вночі під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". Інформації про пошкодження майна не надходило. Загиблих та травмованих немає. Дякую ЗСУ за захист неба!", – зазначив Тюрін.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині під час збивання ворожих цілей уламки пошкодили кілька приватних будинків, розповів голова ОВА Андрій Райкович. Постраждалих немає.

"Чергова ворожа атака. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній з громад Олександрійського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька покрівель, вікон, парканів приватних домоволодінь. Зачепило й два автомобілі. Постраждалих, на щастя, немає. Всі відповідні служби на місці", – повідомив Райкович.

Сумська область

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог в ніч на 20 серпня завдав ракетного удару по об'єктам енергетики Глухівської громади.

"Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти, понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Вже відновлено електропостачання частини об'єктів критичної інфраструктури громади та житлового сектору. Дякуємо нашим енергетикам за злагоджені та професійні дії. Бережіть себе та рідних, дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили в ОВА.

Тернопільська область

Під час нічного удару окупантів по Тернопільщині сталися вибухи і спалахнула пожежа в обласному центрі. У Тернопільській обласній військовій адміністрації закликали місцевих жителів обмежити перебування на вулиці.

"При плануванні дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря", – йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, 19 серпня РФ підіймала в повітря 6 літаків Ту-95МС – українців попередили про ракетну загрозу. Спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

У ніч на 20 серпня пролунали потужні вибухи – Росія запустила по Києву балістику. Зранку 20 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу – на Київщині пролунали вибухи.

Також раніше повідомлялося, що було розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності. Останній раз Росія завдавала по Україні масованого удару ще на початку липня.

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