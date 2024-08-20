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Пролунали потужні вибухи: Росія запустила по Києву балістику - що відомо

Юлія Закрепа
20 серпня 2024, 06:28оновлено 20 серпня, 07:51
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Зранку 20 серпня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу - на Київщині пролунали вибухи.
Пролунали потужні вибухи: Росія запустила по Києву балістику - що відомо
У Києві пролунали вибухи / колаж: Главред, фото: unsplash, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Зранку, 20 серпня, у Києві та ряді областей оголосили сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичної атаки.

У моніторинговому каналі Повітряних Сил ЗСУ у Telegram повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

"Київська, Чернігівська, Полтавська, Житомирська області - ракетна небезпека", - повідомили у ЗСУ.

відео дня

Військові закликали мешканців Києва перебувати в укриттях. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що близько 06:00 ранку на Київщині пролунали вибухи.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

У КМВА повідомили, що за попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К.

"Це була вже пʼята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами і засобами протиповітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста. За інформацію на цю хвилину - в Києві без руйнувань та потерпілих", - йдеться у повідомленні.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 18 серпня РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами. Окупанти випустили по Україні 16 повітряних цілей. Сили оборони знищили 13 із них: 2 балістичні ракети, 3 крилаті та 8 дронів-камікадзе. Ворог атакував Україну балістичними ракетами з Курської та Воронезької областей.

На Дніпропетровщині прогриміли вибухи та спалахнула пожежа на підстанції. Внаслідок атаки ворожих дронів сталися вибухи та спалахнула пожежа на підстанції. У Міненерго заявили, що під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, внаслідок чого поранення дістав працівник ДСНС.

19 серпня Україна опинилась під атакою "Шахедів". В Україні пізно ввечері прогриміли вибухи, їх було чутно в багатьох областях. Відомо, що безпілотники залітали через південні регіони та Сумську область. Їх вдалося зафіксувати в Сумській, Полтавській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях.

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