'Відчутно відповімо': Зеленський емоційно відреагував на удар по пансіонату в Сумах

Президент України переконаний, що РФ точно знала, що в пансіонаті перебувають літні люди.

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Зеленський відреагував на удар РФ по пансіонату в Сумах / Колаж: Главред, фото: Кордон.Медіа, Суспільне

Російські окупанти вдарили КАБом по будинку для літніх людей у Сумах. Там досі розбирають завали і перевіряють, чи немає під ними людей. Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на цю атаку.

Він заявив, що на момент авіаудару в будівлі були майже 300 осіб - понад 200 пацієнтів і 60 осіб персоналу. Зеленський переконаний, що РФ навмисно вдарила по пансіонату, знаючи, що там немає військових.

"Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей - не військова база, не військовий об'єкт. За одну сьогоднішню добу - на цей час - російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - сказав Зеленський. відео дня

Дивіться відео з реакцією Зеленського на удар РФ по пансіонату в Сумах:

Зеленський відреагував на удар РФ по пансіонату в Сумах / фото: скріншот

Удар по будинку для літніх людей у Сумах - головні новини

19 вересня по обіді РФ вдарила бомбами по місту Суми. Стало відомо, що удар був здійснений КАБами. В обласному центрі було чутно щонайменше два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся великий стовп диму.

Пізніше стало відомо про те, то РФ вдарила по будинку для літніх людей у Сумах. Там проживала 221 людина похилого віку. У закладі було багато лежачих пацієнтів. Людей одразу почали виводити та виносити з будівлі. Лежачих пацієнтів були змушені класти просто на землю, вкриваючи ковдрою.

Частково знищено технічний та 5-й поверхи. Загалом із будівлі евакуювали 147 осіб, під завалами людей немає. Відомо про 13 постраждалих. Одна жінка загинула внаслідок отриманих травм.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Що таке КАБи? Керована авіаційна бомба - один із видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення точності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями і системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність попадання і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

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