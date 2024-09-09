"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

Обов'язкову евакуацію ввели для людей з Глухова, Свеси та Есмани.

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На Сумщині розширили зону евакуації / Колаж: Главред, фото: ДСНС, МВС України

Російські окупанти щодня обстрілюють Сумську область. За останній рік ворог здійснив понад 11 тисяч ударів по території регіону. Було ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію людей з трьох населених пунктів у Шосткинському районі Сумської області. Про це заявляє Сумська ОВА.

Через ворожі обстріли евакуацію проводитимуть у Глухові, Свесі та Есмані.

Слід зазначити, що ще у серпні місцева влада повідомляла про проведення обов'язкової евакуації з 23 населених пунктів п'яти громад. Голова ОВА Володимир Артюх просив про оголошення евакуації з трьох населених пунктів у Шосткинському районі.

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"Я довів всьому штабу, керівництву громад щодо включення до евакуаційних процесів Глухівської громади, міста Глухів, Есманської громади. Ворог по цих громадах почав застосовувати зброю, інтенсивно — за місяць понад 300-400 застосувань по цих громадах. Ми пропрацьовуємо, як правильно і безпечно організувати евакуацію населення. Це десятки тисяч людей. Це буде наймасштабніший захід з евакуації", — сказав Володимир Артюх.

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Нагадаємо, начальник Покровської МВА Сергій Добряк закликав жителів Покровська негайно евакуюватися через загрозу просування російських військ. У місті досі залишаються діти, щодня Покровськ залишають 500-600 осіб, здебільшого власним транспортом.

Також у Херсонській області розширили перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації. До списку додалися ще 50 населених пунктів, а також два мікрорайони Херсона – Гідропарк і Нафтогавань.

Як повідомляв Главред, на Сумщині проводилась обов'язкова евакуація з 23 населених пунктів у п'яти громадах. Тоді евакуювати мали близько 6 тисяч людей, зокрема 425 дітей.

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