Росіяни скинули потужні КАБи на Сумщину: загинули 2 людини, серед постраждалих дитина

Після сильного удару пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня та відсутнє електропостачання.

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У Сумах Росія завдала жорстокого удару / колаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, скріншот: відео

Сьогодні вранці, 13 вересня, російські окупанти завдали удару по Сумській області. Країна-агресорка Росія атакувала КАБами Ямпільську громаду - внаслідок обстрілу загинули дві людини.

За даними Сумської ОВА, російські війська скинули КАБи по цивільній інфраструктурі громади. Загалом зафіксовано чотири вибухи. Попередньо, внаслідок обстрілу загинули дві людини, шестеро отримали поранення, у тому числі одна дитина.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання. На місці працюють всі необхідні служби.

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Також волонтери благодійного фонду "Разом для України" поінформували, що під час розвантаження гуманітарного вантажу для Ямпільської лікарні потрапили під масований обстріл КАБами. Зокрема, за їхніми словами, дві авіабомби розірвалися в 100 метрах від лікарні.

Атака РФ по Сумщині - що відомо

Нагадаємо, що 8 вересня окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Також внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено.

1 вересня у Сумах прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомили про те, що відчули сильну вибухову хвилю - є постраждалі, яким надали відповідну медичну допомогу. Окупанти вдарили КАБами по інфраструктурі Сумської громади.

РФ вдарила ракетою по дитбудинку в Сумах. Зазначається, що в будівлі, яка була під ворожою атакою, також розміщувався центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Поруч із будівлею розташовані багатоповерхові житлові будинки.

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